வங்கிக்கணக்கில் நேரடியாக ரூ. 111.96 கோடி நிவாரண தொகை வரவு வைக்கப்பட்டது: முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவிப்பு..!
தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை மற்றும் டித்வா புயலால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளின் துயர் துடைக்க, முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அதிரடி உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளார். இதன்படி, பாதிக்கப்பட்ட சுமார் 84,848 விவசாயிகளின் வங்கி கணக்குகளில் நேரடியாக ரூ. 111.96 கோடி நிவாரண தொகை வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது.
டித்வா புயலின் சீற்றத்தால் தமிழகத்தில் சுமார் 1.39 லட்சம் ஏக்கர் பரப்பளவிலான வேளாண் மற்றும் தோட்டக்கலை பயிர்கள் பெரும் சேதத்தை சந்தித்தன. இது குறித்து டிசம்பர் 1-ஆம் தேதி ஆய்வு மேற்கொண்ட முதலமைச்சர், 33 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான பாதிப்புகளைக் கொண்ட விவசாயிகளுக்கு உரிய இழப்பீடு வழங்க அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டிருந்தார்.
அதன்படி, தற்போது மாவட்ட ஆட்சியர்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட புள்ளிவிவரங்களின் அடிப்படையில் இந்த நிவாரண நிதி விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது. நெல் உள்ளிட்ட இறைவை பயிர்களுக்கு ஹெக்டேருக்கு ரூ. 20,000 என்ற வீதத்தில் நிதி வழங்கப்படுகிறது.
அரியலூர், கடலூர், மயிலாடுதுறை, தஞ்சாவூர் உள்ளிட்ட 33 மாவட்டங்களை சேர்ந்த விவசாயிகள் இதன் மூலம் பலன் பெறுகின்றனர். பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு விவசாயிகளின் கணக்கில் நேரடியாகப் பணம் வரவு வைக்கப்பட்டது, உழவர் குடும்பங்களுக்கு பெரும் மகிழ்ச்சியை அளித்துள்ளது.
