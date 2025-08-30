சனி, 30 ஆகஸ்ட் 2025
  செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 30 ஆகஸ்ட் 2025 (10:36 IST)

பேச்சை குறைத்து, செயலில் காட்டுவதுதான் எனது பாணி.. விமான நிலையத்தில் முதல்வர் பேட்டி..!

தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் ஒரு வார கால பயணமாக ஜெர்மனி மற்றும் இங்கிலாந்து நாடுகளுக்கு புறப்பட்டுள்ளார். இந்த பயணம், தமிழகத்தின் வளர்ச்சி பயணத்தில் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தைத் திறக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த பயணத்திற்கு முன்னதாக, முதல்வர் அளித்த பேட்டியில், "பேச்சைக் குறைத்து, செயலில் காட்டுவதுதான் எனது பாணி" என்று உறுதியளித்தார்.
 
முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தனது பேட்டியில், தி.மு.க. தலைமையிலான 'திராவிட மாடல்' ஆட்சியின் கடந்தகால சாதனைகளை எடுத்துரைத்தார். இதுவரை தமிழகத்தில் ரூ.10.62 லட்சம் கோடி மதிப்புள்ள முதலீடுகள் ஈர்க்கப்பட்டு, 929 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகியுள்ளன என்றார். 
 
இந்த ஒப்பந்தங்களில் பெரும்பாலானவை ஏற்கனவே முதலீடாக மாற்றப்பட்டு, களத்தில் பணிகள் தொடங்கியுள்ளன என்றும், இதற்கு மத்திய அரசு வெளியிடும் புள்ளிவிவரங்களே சான்றாக இருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார். இது, தமிழகம் முதலீடுகளை ஈர்ப்பதில் தேசிய அளவில் முன்னணி மாநிலங்களில் ஒன்றாக இருப்பதைக் காட்டுகிறது.
 
ஜெர்மனி மற்றும் இங்கிலாந்துக்கு மேற்கொள்ளப்படும் இந்தப் பயணம், தமிழகத்திற்கு மேலும் பல புதிய முதலீடுகளை ஈர்க்கும் நோக்கில் நடைபெறுகிறது. நாளை ஜெர்மனியில் உள்ள அயலக அணி நிர்வாகிகளை சந்திக்க உள்ளதாகவும் முதல்வர் தெரிவித்தார்.
 
இப்பயணத்தின் மூலம், வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுடன் புதிய வர்த்தக மற்றும் தொழில்நுட்ப ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது, தமிழகத்தில் புதிய வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குவதுடன், மாநிலத்தின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் உதவும்.
 
Edited by Mahendran

நெல்லை பல்கலைக்கழகத்திற்கு காலவரையற்ற விடுமுறை.. அதிரடி அறிவிப்பு..!

நெல்லை பல்கலைக்கழகத்திற்கு காலவரையற்ற விடுமுறை.. அதிரடி அறிவிப்பு..!வாகன நிறுத்தம் தொடர்பான மோதலில் ஏற்பட்ட வன்முறையை தொடர்ந்து, திருநெல்வேலியில் உள்ள மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம் மறு உத்தரவு வரும் வரை காலவரையின்றி மூடப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ராமர் பாலத்தை தேசிய சின்னமாக அறிவிக்கும் வழக்கு.. சுப்ரீம் கோர்ட் நோட்டீஸ்..!

ராமர் பாலத்தை தேசிய சின்னமாக அறிவிக்கும் வழக்கு.. சுப்ரீம் கோர்ட் நோட்டீஸ்..!ராமர் பாலத்தை தேசிய நினைவு சின்னமாக அறிவிக்க வேண்டும் என்று முன்னாள் ராஜ்யசபா எம்.பி. சுப்பிரமணியன் சுவாமி தாக்கல் செய்த மனு குறித்து மத்திய அரசு பதிலளிக்க வேண்டும் என உச்ச நீதிமன்றம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது.

இன்று ஒரே நாளில் இரண்டு முறை எகிரிய தங்கம் விலை.. அதிர்ச்சி தகவல்..!

இன்று ஒரே நாளில் இரண்டு முறை எகிரிய தங்கம் விலை.. அதிர்ச்சி தகவல்..!தினமும் காலையில் தங்கம் விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டு வரும் நிலையில், இன்று ஒரே நாளில் இரண்டு முறை விலை உயர்ந்தது வாடிக்கையாளர்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதன் காரணமாக, ஒரு சவரன் தங்கத்தின் விலை ரூ.76,000-ஐ தாண்டியுள்ளது.

அதிபர் பதவிக்கு தயாராகி வருகிறேன்.. அமெரிக்க துணை அதிபர் டிஜே வான்ஸ் பேட்டி..!

அதிபர் பதவிக்கு தயாராகி வருகிறேன்.. அமெரிக்க துணை அதிபர் டிஜே வான்ஸ் பேட்டி..!அமெரிக்காவின் துணை அதிபர் ஜே.டி. வான்ஸ், அதிபர் பதவிக்கு தன்னை தயார்படுத்தி வருவதாகத் தெரிவித்தது அமெரிக்க அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

"எதன் அடிப்படையில் SIR?" ஆர்டிஐ கேள்விக்கு தேர்தல் ஆணையம் அதிர்ச்சி பதில்

நாடு முழுவதும் வாக்காளர் பட்டியலில் திருத்தங்கள் மேற்கொள்வதற்கான உத்தரவுகளுக்கும், வழிகாட்டுதல்களுக்கும் எந்த கோப்புகளும் இல்லை என்று இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் சமூக ஆர்வலர் பரத்வாஜின் ஆர்டிஐ கேள்விக்கு அதிர்ச்சியளிக்கும் வகையில் பதிலளித்துள்ளது.

Webdunia
செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

