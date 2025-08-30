பேச்சை குறைத்து, செயலில் காட்டுவதுதான் எனது பாணி.. விமான நிலையத்தில் முதல்வர் பேட்டி..!
தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் ஒரு வார கால பயணமாக ஜெர்மனி மற்றும் இங்கிலாந்து நாடுகளுக்கு புறப்பட்டுள்ளார். இந்த பயணம், தமிழகத்தின் வளர்ச்சி பயணத்தில் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தைத் திறக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த பயணத்திற்கு முன்னதாக, முதல்வர் அளித்த பேட்டியில், "பேச்சைக் குறைத்து, செயலில் காட்டுவதுதான் எனது பாணி" என்று உறுதியளித்தார்.
முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தனது பேட்டியில், தி.மு.க. தலைமையிலான 'திராவிட மாடல்' ஆட்சியின் கடந்தகால சாதனைகளை எடுத்துரைத்தார். இதுவரை தமிழகத்தில் ரூ.10.62 லட்சம் கோடி மதிப்புள்ள முதலீடுகள் ஈர்க்கப்பட்டு, 929 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகியுள்ளன என்றார்.
இந்த ஒப்பந்தங்களில் பெரும்பாலானவை ஏற்கனவே முதலீடாக மாற்றப்பட்டு, களத்தில் பணிகள் தொடங்கியுள்ளன என்றும், இதற்கு மத்திய அரசு வெளியிடும் புள்ளிவிவரங்களே சான்றாக இருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார். இது, தமிழகம் முதலீடுகளை ஈர்ப்பதில் தேசிய அளவில் முன்னணி மாநிலங்களில் ஒன்றாக இருப்பதைக் காட்டுகிறது.
ஜெர்மனி மற்றும் இங்கிலாந்துக்கு மேற்கொள்ளப்படும் இந்தப் பயணம், தமிழகத்திற்கு மேலும் பல புதிய முதலீடுகளை ஈர்க்கும் நோக்கில் நடைபெறுகிறது. நாளை ஜெர்மனியில் உள்ள அயலக அணி நிர்வாகிகளை சந்திக்க உள்ளதாகவும் முதல்வர் தெரிவித்தார்.
இப்பயணத்தின் மூலம், வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுடன் புதிய வர்த்தக மற்றும் தொழில்நுட்ப ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது, தமிழகத்தில் புதிய வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குவதுடன், மாநிலத்தின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் உதவும்.
