வைகோ மட்டும் பேசுகிறார்!.. கூட்டணி கட்சி தலைவர்கள் மீது அப்செட்டில் விஜய்!..
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனித்து போட்டியிட்டு 108 தொகுதிகளில் தவஎக வெற்றி பெற்றது. அதேநேரம், ஆட்சியமைக்க மேலும் 10 எம்.எல்.ஏக்கள் தேவைப்பட்ட நிலையில், பாஜக இருக்கும் அதிமுக கூட்டணி பக்கம் செல்லவிரும்பாத விஜய் திமுக கூட்டணியில் இருந்த காங்கிரஸ், விசிக, சிபிஐ, சிபிஐ(எம்) மற்றும் முஸ்லிம் லீக் ஆகிய கட்சிகளிடம் ஆதரவை கேட்டார்.
அந்த கட்சிகளும் ஆதரவு கொடுத்தன. இதில், சிபிஐ, சிபிஐ(எம்) ஆகியவை வெளியிலிருந்து ஆதரவு கொடுத்ததால் அமைச்சரவையில் இடம் பெறவில்லை. மற்ற கட்சிகளுக்கு விஜய் அமைச்சரவையில் இடம் கொடுத்துள்ளார்.
மதிமுகவை பொருத்தவரை இரண்டு எம்.எல்.ஏக்களும் உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றதால் தவெக கூட்டணியில் இணைய முடியவில்லை. அதோடு, அந்த 2 எம்.எல்.எக்களும் திமுகவில் இணைந்துவிட்டனர். அதேநேரம் திமுக கூட்டணியிலிருந்து வெளியேறி விட்டோம் என வைகோ அறிவித்துவிட்டார்.
மேலும், செய்தியாளர்களிடம் திமுகவுக்கு எதிராகவும், தவெகவுக்கும் ஆதரவாகவும் தொடர்ந்து பேசி வருகிறார். கம்யூனிஸ் கட்சிகளோ தொடர்ந்து தவெக ஆட்சிக்கு எதிராக கருத்துக்களை கூறி வருகிறார்கள். திருமாவளவன் உள்ளிட்ட மற்ற கட்சி தலைவர்கள் விஜய்க்கு ஆதராவாக அதிகம் பேசுவதில்லை. இது முதல்வர் விஜய்க்கு அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. அதனால்தான், பாமகவை உள்ளே கொண்டுவரவேண்டும் என அவர் விரும்புவதாக சொல்லப்படுகிறது.
மதிமுகவை பொருத்தவரை இரண்டு எம்.எல்.ஏக்களும் உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றதால் தவெக கூட்டணியில் இணைய முடியவில்லை. அதோடு, அந்த 2 எம்.எல்.எக்களும் திமுகவில் இணைந்துவிட்டனர். அதேநேரம் திமுக கூட்டணியிலிருந்து வெளியேறி விட்டோம் என வைகோ அறிவித்துவிட்டார்.
மேலும், செய்தியாளர்களிடம் திமுகவுக்கு எதிராகவும், தவெகவுக்கும் ஆதரவாகவும் தொடர்ந்து பேசி வருகிறார். கம்யூனிஸ் கட்சிகளோ தொடர்ந்து தவெக ஆட்சிக்கு எதிராக கருத்துக்களை கூறி வருகிறார்கள். திருமாவளவன் உள்ளிட்ட மற்ற கட்சி தலைவர்கள் விஜய்க்கு ஆதராவாக அதிகம் பேசுவதில்லை. இது முதல்வர் விஜய்க்கு அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. அதனால்தான், பாமகவை உள்ளே கொண்டுவரவேண்டும் என அவர் விரும்புவதாக சொல்லப்படுகிறது.