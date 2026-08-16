11 வகை மதுபானங்கள் மீது தடை விதித்தது யார்? தடையை அடுத்த நாளே நீக்கியது யார்? ரெண்டுமே மத்திய அரசு...
என்ரிகா எண்டர்பிரைசஸ் நிறுவனத்தின் 11 வகை மதுபானங்கள் மீதான தடை நீக்க விவகாரத்தில், தமிழக மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத் துறை அமைச்சர் கே.விக்னேஷ் மீது கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகள் தவறானவை என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த ஒழுங்குமுறை நடவடிக்கை மற்றும் தடையை நீக்கும் உத்தரவுகள் அனைத்தும் மத்திய அரசின் இந்திய உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய ஆணையமான FSSAI-ஆலேயே மேற்கொள்ளப்பட்டன.
விதிமுறைகளை மீறி தயாரிக்கப்பட்ட மதுபானங்களுக்கு FSSAI தடை விதித்திருந்தது. பின்னர், 30 நாட்களுக்குள் FSSAI விதிகளுக்கு ஏற்றவாறு தயாரிப்புகளை மாற்றுவதாக அந்த நிறுவனம் அளித்த உறுதிமொழியின் அடிப்படையில்தான், தடையை FSSAI விலக்கிக் கொண்டது.
FSSAI-ன் அறிவுறுத்தலின்படியே டாஸ்மாக் அதிகாரிகள் செயல்பட்டனர் தவிர, இதில் அமைச்சரின் தனிப்பட்ட முடிவு எதுவும் இல்லை. உண்மைகளை அறியாமல் அமைச்சர் மீது பழிசுமத்துவது ஏற்புடையதல்ல.
Edited by Siva