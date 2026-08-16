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  4. Clarification on Enrica Liquor Ban Lifting Controversy Involving Minister K Vignesh
Written By சிவலிங்கம் சிவலிங்கம்
Last Updated : Sunday, 16 August 2026 (13:56 IST)

11 வகை மதுபானங்கள் மீது தடை விதித்தது யார்? தடையை அடுத்த நாளே நீக்கியது யார்? ரெண்டுமே மத்திய அரசு...

vijay tasmac
Written By: சிவலிங்கம்
Updated: Sun, 16 Aug 2026 (13:56 IST)
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என்ரிகா எண்டர்பிரைசஸ் நிறுவனத்தின் 11 வகை மதுபானங்கள் மீதான தடை நீக்க விவகாரத்தில், தமிழக மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத் துறை அமைச்சர் கே.விக்னேஷ் மீது கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகள் தவறானவை என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
இந்த ஒழுங்குமுறை நடவடிக்கை மற்றும் தடையை நீக்கும் உத்தரவுகள் அனைத்தும் மத்திய அரசின் இந்திய உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய ஆணையமான FSSAI-ஆலேயே மேற்கொள்ளப்பட்டன.
 
விதிமுறைகளை மீறி தயாரிக்கப்பட்ட மதுபானங்களுக்கு FSSAI தடை விதித்திருந்தது. பின்னர், 30 நாட்களுக்குள் FSSAI விதிகளுக்கு ஏற்றவாறு தயாரிப்புகளை மாற்றுவதாக அந்த நிறுவனம் அளித்த உறுதிமொழியின் அடிப்படையில்தான், தடையை FSSAI விலக்கிக் கொண்டது. 
 
FSSAI-ன் அறிவுறுத்தலின்படியே டாஸ்மாக் அதிகாரிகள் செயல்பட்டனர் தவிர, இதில் அமைச்சரின் தனிப்பட்ட முடிவு எதுவும் இல்லை. உண்மைகளை அறியாமல் அமைச்சர் மீது பழிசுமத்துவது ஏற்புடையதல்ல.
 
 
Edited by Siva
About Writer
சிவலிங்கம்
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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