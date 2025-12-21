ஞாயிறு, 21 டிசம்பர் 2025
Written By Siva
Last Updated : ஞாயிறு, 21 டிசம்பர் 2025 (09:06 IST)

சிரஞ்சீவியாக இருக்க போகிறாரா? பவன் கல்யாண் ஆக இருக்க போகிறாரா? விஜய்க்கு தமிழருவி மணியன் கேள்வி..!

தேர்தல் அரசியலில் சிரஞ்சீவி போல் விஜய் இருக்க விரும்புகிறாரா அல்லது பவன் கல்யாண் போல் புத்திசாலித்தனமாக இருக்க விரும்புகிறாரா என்ற கேள்வியை தமிழருவி மணியன் எழுப்பியிருப்பது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
விஜய் இதுவரை எந்த கூட்டணியிலும் இணையவில்லை என்பதும், தன்னுடைய தலைமையின் கீழ் தான் கூட்டணி அமைக்க வேண்டும் என்பதிலும் உறுதியாக இருக்கிறார்.
 
இந்த நிலையில், தமிழருவி மணியன் சமீபத்தில் அளித்த பேட்டியில், தேர்தலில் சிரஞ்சீவியாக இருப்பதா இல்லை பவன் கல்யாணாக இருப்பதா என்ற இரு வாய்ப்புகள் மட்டுமே விஜய்யிடம் உள்ளது என்று தெரிவித்தார். 
 
1967-இல் அண்ணா அமைத்த கூட்டணியில் ராஜாஜி இணைந்தது சாத்தியமென்றால், அதிமுக, பாஜக மற்றும் விஜய் ஒரே அணியில் நிற்பதும் சாத்தியமே என்று அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
 
எதிர்வரும் சட்டமன்றத் தேர்தலில் அரசியல் எதிரியை வீழ்த்தத்தான் விஜய் பாடுபட வேண்டும் என்றும், நாடாளுமன்ற தேர்தலில் கொள்கை எதிரியை பார்த்து கொள்ளலாம் என்றும் அவர் அறிவுரை கூறியுள்ளார். தமிழருவி மணியனின் இந்த ஆலோசனையை விஜய் ஏற்பாரா என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
 
