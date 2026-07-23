3வது முறையாக ஜனநாயகன் படம் பார்க்கும் விஜய்!.. அப்படி என்ன ஃபீலிங்!..
நடிகர் விஜய் அரசியலுக்கு வந்து தற்போது தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் ஆக மாறியிருக்கிறார். இந்நிலையில்தான் ஹெச்.வினொத் இயக்கத்தில் அவர் கடைசியாக நடித்த ஜனநாயகன் திரைப்படம் இன்று உலகமெங்கும் வெளியாகியிருக்கிறது.
இது விஜயின் கடைசி திரைப்படம் என்பதால், அவரை நடிகராக தியேட்டரில் கடைசியாக பார்க்கும் திரைப்படம் என்பதாலும் விஜய் ரசிகர்கள் மிகவும் நெகிழ்ச்சியோடு இந்த படத்தை தியேட்டர்களில் பார்த்து வருகிறார்கள்.
ஜனநாயகன் திரைப்படம் கலவையான விமர்சனங்களை பெற்று வரும் நிலையில் முதலமைச்சர் விஜய் இதுவரை ஜனநாயகன் படத்தை இரண்டு முறை பார்த்திருக்கிறார். சமீபத்தில் தனது அப்பா, அம்மா மற்றும் போலீஸ் உயர் அதிகாரிகள், ஐஏஸ் அதிகாரிகள் ஆகியோருடன் படத்தை பார்த்திருக்கிறார்.
இந்நிலையில்தான், வருகிற சனிக்கிழமை 2.30 மணியளவில் 3வது முறையாக முதல்வர் விஜய் ஜனநாயகன் படத்தை மீண்டும் பார்க்கவிருக்கிறாராம். அவருடன் பாடகர் விவேகா உள்ளிட்ட சிலரும் விஜயுடன் பார்க்கவிருக்கிறார்களாம்.
இது விஜயின் கடைசி திரைப்படம் என்பதால், அவரை நடிகராக தியேட்டரில் கடைசியாக பார்க்கும் திரைப்படம் என்பதாலும் விஜய் ரசிகர்கள் மிகவும் நெகிழ்ச்சியோடு இந்த படத்தை தியேட்டர்களில் பார்த்து வருகிறார்கள்.
ஜனநாயகன் திரைப்படம் கலவையான விமர்சனங்களை பெற்று வரும் நிலையில் முதலமைச்சர் விஜய் இதுவரை ஜனநாயகன் படத்தை இரண்டு முறை பார்த்திருக்கிறார். சமீபத்தில் தனது அப்பா, அம்மா மற்றும் போலீஸ் உயர் அதிகாரிகள், ஐஏஸ் அதிகாரிகள் ஆகியோருடன் படத்தை பார்த்திருக்கிறார்.