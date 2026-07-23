  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. chief minister vijay watching jananayagan movie
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Thursday, 23 July 2026 (18:38 IST)

3வது முறையாக ஜனநாயகன் படம் பார்க்கும் விஜய்!.. அப்படி என்ன ஃபீலிங்!..

chief minister vijay
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Thu, 23 Jul 2026 (18:39 IST)
google-news
நடிகர் விஜய் அரசியலுக்கு வந்து தற்போது தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் ஆக மாறியிருக்கிறார். இந்நிலையில்தான் ஹெச்.வினொத் இயக்கத்தில் அவர் கடைசியாக நடித்த ஜனநாயகன் திரைப்படம் இன்று உலகமெங்கும் வெளியாகியிருக்கிறது.

இது விஜயின் கடைசி திரைப்படம் என்பதால், அவரை நடிகராக தியேட்டரில் கடைசியாக பார்க்கும் திரைப்படம் என்பதாலும் விஜய் ரசிகர்கள் மிகவும் நெகிழ்ச்சியோடு இந்த படத்தை தியேட்டர்களில் பார்த்து வருகிறார்கள்.

ஜனநாயகன் திரைப்படம் கலவையான விமர்சனங்களை பெற்று வரும் நிலையில் முதலமைச்சர் விஜய் இதுவரை ஜனநாயகன் படத்தை இரண்டு முறை பார்த்திருக்கிறார். சமீபத்தில் தனது அப்பா, அம்மா மற்றும் போலீஸ் உயர் அதிகாரிகள், ஐஏஸ் அதிகாரிகள் ஆகியோருடன் படத்தை பார்த்திருக்கிறார்.

இந்நிலையில்தான், வருகிற சனிக்கிழமை 2.30 மணியளவில் 3வது முறையாக முதல்வர் விஜய் ஜனநாயகன் படத்தை மீண்டும் பார்க்கவிருக்கிறாராம். அவருடன் பாடகர் விவேகா உள்ளிட்ட சிலரும் விஜயுடன் பார்க்கவிருக்கிறார்களாம்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
ஜனநாயகன் இன்று ரிலீஸ்!.. வெறிச்சோடிய தலைமை செயலகம்!...

3வது முறையாக ஜனநாயகன் படம் பார்க்கும் விஜய்!.. அப்படி என்ன ஃபீலிங்!..

3வது முறையாக ஜனநாயகன் படம் பார்க்கும் விஜய்!.. அப்படி என்ன ஃபீலிங்!..நடிகர் விஜய் அரசியலுக்கு வந்து தற்போது தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் ஆக மாறியிருக்கிறார். இந்நிலையில்தான் ஹெச்.வினொத் இயக்கத்தில் அவர் கடைசியாக நடித்த ஜனநாயகன் திரைப்படம் இன்று உலகமெங்கும் வெளியாகியிருக்கிறது.

ஜனநாயகன் இன்று ரிலீஸ்!.. வெறிச்சோடிய தலைமை செயலகம்!...

ஜனநாயகன் இன்று ரிலீஸ்!.. வெறிச்சோடிய தலைமை செயலகம்!...நடிகர் விஜய் அரசியலுக்கு வந்து தமிழக முதலமைச்சராகிவிட்ட நிலையில் அவரின் கடைசி திரைப்படமான ஜனநாயகன் இன்று உலகம் முழுவதும் வெளியாகியிருக்கிறது.

அழகிரி மகள் கயல்விழி கோரிக்கை விஜய்யால் நிராகரிப்பு.. தவெகவில் சேரும் திட்டம் கேன்சலா?

அழகிரி மகள் கயல்விழி கோரிக்கை விஜய்யால் நிராகரிப்பு.. தவெகவில் சேரும் திட்டம் கேன்சலா?திமுக மேலிடத்தால் முற்றிலும் கண்டுகொள்ளப்படாமல் ஓரங்கட்டப்பட்ட மு.க.அழகிரியின் ஆதரவாளர்கள் தற்போது மாற்றுக்கட்சிகளை நோக்கி நகர்ந்து வருகின்றனர். அந்த வகையில், அழகிரியின் மகள் கயல்விழி தவெகவின் பக்கம் தன் பார்வையை திருப்பினார். முதல்வர் விஜய்யின் பதவியேற்பு விழாவில் கலந்துகொண்டதுடன், தலைமை செயலகத்திற்கு சென்று முதல்வர் மற்றும் அமைச்சர்களையும் சந்தித்து பேசினார். இதனால் அவர் விரைவில் தவெகவில் இணைவார் என்று அரசியல் வட்டாரத்தில் பரவலாக பேசப்பட்டது.

ரோஹிணி தியேட்டர்ல்ல எதுக்கு நீட் போராட்டம் பண்ணனும்.. திமுகவுக்கு அரசியல் செய்ய வேற எதுவுமே கிடைக்கலையா?

ரோஹிணி தியேட்டர்ல்ல எதுக்கு நீட் போராட்டம் பண்ணனும்.. திமுகவுக்கு அரசியல் செய்ய வேற எதுவுமே கிடைக்கலையா?முதல்வர் விஜய் நடித்த ஜனநாயகன் திரைப்படம் இன்று வெளியாகியுள்ள நிலையில் சென்னையின் புகழ்பெற்ற ரோஹிணி தியேட்டர் வளாகத்தில் நீட் போராட்டத்தை வேண்டுமென்றே திணித்து வன்முறையைத் தூண்ட திமுக தரப்பு திட்டமிட்டு காய்நகர்த்தி வருகிறது.

சாதகமான நீதிமன்ற தீர்ப்பு.. 16 ஆண்டுகளுக்கு பின் நாடு திரும்பும் லலித் மோடி...

சாதகமான நீதிமன்ற தீர்ப்பு.. 16 ஆண்டுகளுக்கு பின் நாடு திரும்பும் லலித் மோடி...ஐ.பி.எல் கிரிக்கெட் தொடரின் முன்னாள் தலைவரான லலித் மோடி, தன் மீதான பண மோசடி வழக்கில் சாதகமான தீர்ப்பு வெளியானதை அடுத்து, 16 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்தியா திரும்ப உள்ளதாக அறிவித்துள்ளார்.