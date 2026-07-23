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  4. Chief Minister Vijay Watches 'Jananayagam' Movie with Parents S.A. Chandrasekhar and Shoba, Video Goes Viral
Written By Webdunia
Last Updated : Thursday, 23 July 2026 (08:32 IST)

அப்பா அம்மாவுடன் ஜனநாயகன் படம் பார்த்த முதல்வர் விஜய்.. அதிகாரிகளும் பார்த்ததாக தகவல்..

முதலமைச்சர் விஜய்
Written By: Webdunia
Updated: Thu, 23 Jul 2026 (08:32 IST)
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தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்றுள்ள விஜய், தங்களின் குடும்பத்தினருடன் இணைந்து ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை தாகூர் திரைப்பட நகரத்தில் உள்ள  இயல் இசை கல்லூரி அரங்கில் நேற்று பார்த்து ரசித்துள்ளார். அவருடன் அவரது தந்தை எஸ்.ஏ. சந்திரசேகர், தாயார் சோபா மற்றும் சில அரசு அதிகாரிகளும் கலந்துகொண்டு படத்தை அமைதியாகக் கண்டு களித்தனர். 
 
படம் பார்த்து முடிந்து நள்ளிரவில் அவர் தனது இல்லத்திற்குத் திரும்பிய வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி தற்போது இணையத்தில் மிகத் வேகமாக வைரலாகி வருகிறது.
 
உலகம் முழுவதும் சுமார் 3000-க்கும் மேற்பட்ட திரையரங்குகளில் பிரம்மாண்டமாக வெளியாகியுள்ள ஜனநாயகன் திரைப்படம் ரசிகர்களிடையே மாபெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது. ஏற்கனவே வெளிநாடுகளிலும் சிறப்பு காட்சிகளிலும் படத்தை முன்கூட்டியே பார்த்த ரசிகர்கள், தங்களது நேர்மறையான விமர்சனங்களை சமூக வலைதளப் பக்கங்களில் தொடர்ச்சியாக பதிவிட்டு வருகின்றனர். 
 
தியேட்டர்களில் திருவிழா கோலமாக கொண்டாட்டங்கள் களைகட்டி வரும் நிலையில், முதலமைச்சர் விஜய் தனது பெற்றோருடன் இணைந்து திரையரங்கில் படம் பார்த்த இந்த செய்தி ஒட்டுமொத்தத் திரைத்துறையிலும் ரசிகர்களிடையேயும் பெரும் உற்சாகத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
 
Edited by Siva
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