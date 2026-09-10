தனி விமானம் இல்லை.. ஆடம்பரம் இன்றி பயணிகள் விமானத்தில் லண்டன் செல்லும் முதல்வர் விஜய்...
தமிழகத்தில் புதிய முதலீடுகளை ஈர்க்கும் நோக்கில், வெளிநாட்டு பயணமாக பிரிட்டன் தலைநகர் லண்டனுக்கு தமிழக முதல்வர் விஜய் திட்டமிட்டு பயணமாகியுள்ளார். வழக்கமாக இதுபோன்ற அரசு முறை வெளிநாட்டு பயணங்களின் போது மாநில முதலமைச்சர்கள் அல்லது முக்கிய தலைவர்கள் தனி விமானங்களை பயன்படுத்துவதுதான் இதுவரை காலக்காலமாக தொடரும் வழக்கமான நடைமுறையாக இருந்து வருகிறது.
ஆனால், அந்த நடைமுறைகளை மாற்றிவிட்டு முதல்வர் விஜய் எவ்வித ஆடம்பரமும் இன்றி, சாதாரண வணிக முறை பயணிகள் விமானம் மூலம் தனது பயணத்தை மேற்கொண்டுள்ளது அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. சென்னையில் இருந்து பயணிகள் விமானம் மூலம் முதற்கட்டமாக துபாய் செல்லும் அவர், அங்கு சிறிது நேரம் ஓய்வு எடுத்துவிட்டு, பின்னர் அங்கிருந்து நவீன விமானத்தின் முதல் வகுப்புப் பிரிவில் லண்டன் நகரை சென்றடைகிறார்.
வெளிநாட்டு பயணங்களுக்கு தனி விமானங்களை பயன்படுத்தாமல், பொதுமக்களுடன் சாதாரண பயணிகள் விமானத்தில் முதல்வர் பயணம் மேற்கொண்டிருக்கும் இந்த எளிய முறை பொதுமக்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. அதுமட்டுமின்றி, அரசியல் வட்டாரத்திலும் இதுவொரு பேசுபொருளாக மாறி பரவலான கவனத்தை பெற்றுள்ளது. தமிழகத்தின் வளர்ச்சிக்காகவும், புதிய தொழில் முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்காகவும் மேற்கொள்ளப்படும் இந்த வெளிநாட்டு பயணம் மாநிலத்தின் பொருளாதாரத்தை உயர்த்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Edited by Siva