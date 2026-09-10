  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. Chief Minister Vijay Travels to London on Passenger Flight to Attract Investments
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Thursday, 10 September 2026 (09:03 IST)

தனி விமானம் இல்லை.. ஆடம்பரம் இன்றி பயணிகள் விமானத்தில் லண்டன் செல்லும் முதல்வர் விஜய்...

joseph vijay
Written By: SIVA
Updated: Thu, 10 Sep 2026 (09:03 IST)
google-news
தமிழகத்தில் புதிய முதலீடுகளை ஈர்க்கும் நோக்கில், வெளிநாட்டு பயணமாக பிரிட்டன் தலைநகர் லண்டனுக்கு தமிழக முதல்வர் விஜய் திட்டமிட்டு பயணமாகியுள்ளார். வழக்கமாக இதுபோன்ற அரசு முறை வெளிநாட்டு பயணங்களின் போது மாநில முதலமைச்சர்கள் அல்லது முக்கிய தலைவர்கள் தனி விமானங்களை பயன்படுத்துவதுதான் இதுவரை காலக்காலமாக தொடரும் வழக்கமான நடைமுறையாக இருந்து வருகிறது.
 
ஆனால், அந்த நடைமுறைகளை மாற்றிவிட்டு முதல்வர் விஜய் எவ்வித ஆடம்பரமும் இன்றி, சாதாரண வணிக முறை பயணிகள் விமானம் மூலம் தனது பயணத்தை மேற்கொண்டுள்ளது அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. சென்னையில் இருந்து பயணிகள் விமானம் மூலம் முதற்கட்டமாக துபாய் செல்லும் அவர், அங்கு சிறிது நேரம் ஓய்வு எடுத்துவிட்டு, பின்னர் அங்கிருந்து நவீன விமானத்தின் முதல் வகுப்புப் பிரிவில் லண்டன் நகரை சென்றடைகிறார்.
 
வெளிநாட்டு பயணங்களுக்கு தனி விமானங்களை பயன்படுத்தாமல், பொதுமக்களுடன் சாதாரண பயணிகள் விமானத்தில் முதல்வர் பயணம் மேற்கொண்டிருக்கும் இந்த எளிய முறை பொதுமக்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. அதுமட்டுமின்றி, அரசியல் வட்டாரத்திலும் இதுவொரு பேசுபொருளாக மாறி பரவலான கவனத்தை பெற்றுள்ளது. தமிழகத்தின் வளர்ச்சிக்காகவும், புதிய தொழில் முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்காகவும் மேற்கொள்ளப்படும் இந்த வெளிநாட்டு பயணம் மாநிலத்தின் பொருளாதாரத்தை உயர்த்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
 
Edited by Siva
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
வினாயகர் சதுர்த்தி பண்டிகை தொடர் விடுமுறை.. சிறப்பு பேருந்துகளுக்கு தமிழக அரசு ஏற்பாடு...

அமெரிக்க பல்கலைக்கு 20 மில்லியன் டாலர் நன்கொடை கொடுத்த இந்திய தம்பதி.. இந்திய பல்கலைக்கு அளித்திருக்கலாமோ?

அமெரிக்க பல்கலைக்கு 20 மில்லியன் டாலர் நன்கொடை கொடுத்த இந்திய தம்பதி.. இந்திய பல்கலைக்கு அளித்திருக்கலாமோ?அமெரிக்காவில் உள்ள வடக்கு டெக்சாஸ் பல்கலைக்கழகத்திற்கு இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த பொறியாளர் தம்பதியினர் 20 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களை மாபெரும் நன்கொடையாக வழங்கியுள்ளனர்.

இனி 5 கோடி ரூபாய் வரை சொத்து வாங்குவது ரொம்ப ஈஸி.. தவெக அரசின் அதிரடி உத்தரவு...

இனி 5 கோடி ரூபாய் வரை சொத்து வாங்குவது ரொம்ப ஈஸி.. தவெக அரசின் அதிரடி உத்தரவு...தமிழ்நாட்டில் பொதுமக்களின் நீண்ட கால கோரிக்கையை ஏற்று, சொத்துப் பதிவு நடைமுறைகளில் மிக முக்கியமான மற்றும் வரவேற்கத்தக்க தளர்வுகளை வணிக வரி மற்றும் பதிவுத்துறை அறிவித்துள்ளது.

கொளத்தூர் எம்.எல்.ஏ வி.எஸ்.பாபு மருத்துவமனையில் அனுமதி!...

கொளத்தூர் எம்.எல்.ஏ வி.எஸ்.பாபு மருத்துவமனையில் அனுமதி!...2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது.

என்கிட்ட சாரி கேட்டீங்களே!.. மறந்து போச்சா விஜய்?!.. ஸ்டாலின் வெளியிட்ட வீடியோ...

என்கிட்ட சாரி கேட்டீங்களே!.. மறந்து போச்சா விஜய்?!.. ஸ்டாலின் வெளியிட்ட வீடியோ...சமீபத்தில் சட்டமன்றத்தில் பேசிய தமிழக முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் சர்க்காரியா கமிஷன் அறிக்கையில் கலைஞர் கருணாநிதி மற்றும் அவரின் மருமகன் முரசொலி மாறன் ஆகியோர் மீது சொல்லப்பட்ட ஊழல்கள் மற்றும் அமலாக்கத்துறை திமுக மீது சுமத்திய ஊழல்கள் பற்றி பேசினார்.

மதுராந்தகம் தொகுதிக்கு பரந்தாமன் சரியான வேட்பாளர் தானா? திமுக தொண்டர்களே அதிருப்தி?

மதுராந்தகம் தொகுதிக்கு பரந்தாமன் சரியான வேட்பாளர் தானா? திமுக தொண்டர்களே அதிருப்தி?வரவிருக்கும் இடைத்தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், திமுக தனது வேட்பாளர் பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, தாராபுரம் தொகுதியில் உள்ளூர் மக்களின் நன்மதிப்பை பெற்ற சுகன்யா என்பவருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.