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முதலமைச்சரான பின் முதல்முறையாக கரூர் செல்கிறார் விஜய்.. பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தை சந்திக்க திட்டம்...
தமிழக முதலமைச்சராகப் பதவியேற்ற பிறகு, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் முதன்முறையாக கரூர் மாவட்டத்திற்கு அரசுமுறைப் பயணம் மேற்கொள்ளத் திட்டமிட்டுள்ளார். இந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அதிகாரப்பூர்வப் பயணம் வரும் ஜூலை மாதத்தின் இரண்டாவது வாரத்தில் அமையவிருப்பதாகத் தற்போதைய அரசியல் மற்றும் உத்தியோகப்பூர்வ வட்டாரங்கள் மூலமாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
கடந்த சட்டமன்றத் தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது கரூரில் நடைபெற்ற பிரம்மாண்ட தேர்தல் பொதுக்கூட்டத்தில் எதிர்பாராதவிதமாக நேரிட்ட துரதிர்ஷ்டவசமான கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் பரிதாபமாகப் பலியாகினர். இத்துயரச் சம்பவம் ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தையும் உலுக்கியது.
தற்போது மாநிலத்தின் முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்றுள்ள விஜய், இத்துயரச் சம்பவத்தில் பலியான மற்றும் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்ட நபர்களின் குடும்பத்தினரை நேரில் சந்தித்துத் தனது ஆழ்ந்த இரங்கலையும் ஆறுதலையும் தெரிவிக்கவுள்ளார். அத்துடன் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்குத் தேவையான அரசு மற்றும் தனிப்பட்ட நிவாரண நிதியுதவிகளையும் அவர் நேரடியாக வழங்கத் திட்டமிட்டுள்ளார்.
முதலமைச்சரின் இந்த முதல் கரூர் வருகையை முன்னிட்டு, மாவட்டத்தில் முன்னெச்சரிக்கையாகக் கூடுதல் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட உள்ளன. இதற்காகப் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு மிகத்தீவிரமாகப் பலப்படுத்தப்பட உள்ளது. இந்த முக்கியப் பயணம் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க அறிவிப்புகள் மற்றும் முறையான பாதுகாப்பு வழிமுறைகள் விரைவில் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. முதலமைச்சரின் இந்த மனிதாபிமானப் பயணம் தற்போதே மாவட்ட மக்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva
அம்மா உணவகத்தில் ஆய்வு செய்த பிரேமலதா விஜயகாந்த்.. உணவு சூப்பர் என பாராட்டு...
தமிழகத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் புதிய ஆட்சி அமைந்த பிறகு, மாநிலம் முழுவதும் உள்ள 'அம்மா உணவகங்கள்' அனைத்தும் முழுமையாகச் சீரமைக்கப்பட்டு, தற்போது பொதுமக்களுக்கு மிகத் தரமான உணவுகள் தடையின்றி வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்தச் சூழ்நிலையில், தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் கடலூரில் உள்ள அம்மா உணவகத்திற்கு நேரில் சென்று அதிரடி ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
முதலமைச்சரான பின் முதல்முறையாக கரூர் செல்கிறார் விஜய்.. பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தை சந்திக்க திட்டம்...
தமிழக முதலமைச்சராகப் பதவியேற்ற பிறகு, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் முதன்முறையாக கரூர் மாவட்டத்திற்கு அரசுமுறைப் பயணம் மேற்கொள்ளத் திட்டமிட்டுள்ளார். இந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அதிகாரப்பூர்வப் பயணம் வரும் ஜூலை மாதத்தின் இரண்டாவது வாரத்தில் அமையவிருப்பதாகத் தற்போதைய அரசியல் மற்றும் உத்தியோகப்பூர்வ வட்டாரங்கள் மூலமாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
இது வெறும் டிரைலர் தான்.. சாலை மறியல் போராட்டத்தின்போது சேகர்பாபு பேட்டி...
தமிழக அமைச்சர் சரத்குமார் போதைப்பொருள் பயன்படுத்தியதாகக் கூறப்படும் விவகாரத்தில், அவர் உடனடியாகப் பதவி விலக வலியுறுத்திச் சென்னையில் திமுக சார்பில் இன்று தீவிரச் சாலை மறியல் போராட்டம் நடத்தப்பட்டது. இந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்குப் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய திமுக முன்னாள் அமைச்சர் சேகர் பாபு ஆவேசமாகப் பேட்டியளித்துள்ளார்.