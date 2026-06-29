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முதலமைச்சரான பின் முதல்முறையாக கரூர் செல்கிறார் விஜய்.. பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தை சந்திக்க திட்டம்...

vijay
Publish: Mon, 29 Jun 2026 (12:07 IST) Updated: Mon, 29 Jun 2026 (12:00 IST)
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தமிழக முதலமைச்சராகப் பதவியேற்ற பிறகு, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் முதன்முறையாக கரூர் மாவட்டத்திற்கு அரசுமுறைப் பயணம் மேற்கொள்ளத் திட்டமிட்டுள்ளார். இந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அதிகாரப்பூர்வப் பயணம் வரும் ஜூலை மாதத்தின் இரண்டாவது வாரத்தில் அமையவிருப்பதாகத் தற்போதைய அரசியல் மற்றும் உத்தியோகப்பூர்வ வட்டாரங்கள் மூலமாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
 
கடந்த சட்டமன்றத் தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது கரூரில் நடைபெற்ற பிரம்மாண்ட தேர்தல் பொதுக்கூட்டத்தில் எதிர்பாராதவிதமாக நேரிட்ட துரதிர்ஷ்டவசமான கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் பரிதாபமாகப் பலியாகினர். இத்துயரச் சம்பவம் ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தையும் உலுக்கியது. 
தற்போது மாநிலத்தின் முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்றுள்ள விஜய், இத்துயரச் சம்பவத்தில் பலியான மற்றும் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்ட நபர்களின் குடும்பத்தினரை நேரில் சந்தித்துத் தனது ஆழ்ந்த இரங்கலையும் ஆறுதலையும் தெரிவிக்கவுள்ளார். அத்துடன் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்குத் தேவையான அரசு மற்றும் தனிப்பட்ட நிவாரண நிதியுதவிகளையும் அவர் நேரடியாக வழங்கத் திட்டமிட்டுள்ளார்.
 
முதலமைச்சரின் இந்த முதல் கரூர் வருகையை முன்னிட்டு, மாவட்டத்தில் முன்னெச்சரிக்கையாகக் கூடுதல் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட உள்ளன. இதற்காகப் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு மிகத்தீவிரமாகப் பலப்படுத்தப்பட உள்ளது. இந்த முக்கியப் பயணம் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க அறிவிப்புகள் மற்றும் முறையான பாதுகாப்பு வழிமுறைகள் விரைவில் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. முதலமைச்சரின் இந்த மனிதாபிமானப் பயணம் தற்போதே மாவட்ட மக்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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