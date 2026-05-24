Last Modified: Sunday, 24 May 2026 (13:49 IST)

கோவை சூலூர் சிறுமி விவகாரம்!.. தொலைப்பேசியில் ஆறுதல் சொன்ன விஜய்!...

Publish: Sun, 24 May 2026 (13:49 IST) Updated: Sun, 24 May 2026 (13:52 IST)
தமிழகத்தில் கடந்த பல வருடங்களாகவே சிறுமிகள் மீதான பாலியல் பலாத்காரங்கள் அதிகரித்து வருகிறது. கடந்த திமுக ஆட்சியில் மிகவும் அதிகளவில் இருந்தது. இதை தவெக விஜய் பலமுறை கண்டித்திருக்கிறார்.. தமிழ்நாட்டில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை, சிறுமிகளுக்கு கூட பாதுகாப்பு இல்லை’ என்றெல்லாம் மேடைகளில் பேசினார் விஜய்.

தற்போது தவெக ஆட்சிக்கு வந்து அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் முதல்வராக மாறியுள்ள நிலையில்தான் சமீபத்தில் கோவை மாவட்டம் சூலூரில் 10 வயது சிறுமி இரண்டு பேரால் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் நாடெங்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது..

சிறுமியின் வீட்டின் அருகிலேயே பல வருடங்கள் வசித்துவந்த நபர் ஒருவர் சிறுமிக்கு சாக்லேட் வாங்கி தருவதாக சொல்லி பைக்கில் கூட்டிச்சென்று இந்த கொடூரமான சம்பவத்தை அரங்கேற்றியிருக்கிறார் என்பது தெரிய வந்திருக்கிறது. தற்போது அவர்கள் இரண்டு பேரையும் போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

அவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும் என சிறுமியின் பெற்றோர்களும், உறவினர்களும் கூறியுள்ளனர்.   தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என முதல்வர் விஜயும் உறுதி அளித்திருக்கிறார். இந்நிலையில் போக்ச்சோ சட்டத்தின் கீழ் கோவை சிறுமியின் குடும்பத்திற்கு 7 லட்சம் நிவாரணம் அறிவித்திருக்கிறார் முதல்வர் விஜய். அதோடு அவர்களின் பெற்றோரிடம் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு விஜய் ஆறுதலும் சொல்லியிருக்கிறார்.. அவர்களிடம் குற்றவாளிகளுக்கு கடுமையான தண்டனை பெற்றுத் தருவேன் எனவும் அவர் உறுதி அளித்திருக்கிறார்..

செங்கோட்டையன் மருத்துவமனையில் அனுமதி!.. திடீர்னு என்னாச்சி?..அதிமுகவில் பல வருடங்கள் பயணித்தவர் செங்கோட்டையன். அதிமுகவில் பலமுறை எம்.எல்.ஏவாகவும், அமைச்சராகவும் இருந்திருக்கிறார்.

திமுகவின் வன்மம் இதுதான்!.. தவெக ஆட்சி தொடரும்!.. மாணிக்கம் தாகூர் பேட்டி...தமிழக அரசியலைப் பொறுத்தவரை கடந்த பல வருடங்களாகவே திமுக கூட்டணியில்தான் காங்கிரஸ் இடம் பெற்றிருந்தது.

இனிமேல் ஷாப்பிங் போகும்போது பையை தூக்கிட்டு கஷ்டப்பட வேண்டாம்.. 149 ரூபாய் கொடுத்தால் போதும்.. கேர்மேன் வந்துட்டாரு...!டெல்லியின் லஜ்பத் நகர் பகுதியில் 'கேரிமென்' என்ற புதிய ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனம் ஒன்று, ஒரு மணி நேரத்திற்கு 149 ரூபாய் கட்டணத்தில் ஷாப்பிங் பைகளை சுமக்கவும், வரிசையில் நிற்கவும் உதவியாளர்களை நியமிக்கும் சேவையை தொடங்கியுள்ளது. இந்த செய்தி சமூக வலைதளங்களில் பெரும் விவாதத்தையும், அதே நேரத்தில் நகைச்சுவையான கருத்துகளையும் கிளப்பியுள்ளது.

தவெக ஆட்சி எப்போது வேண்டுமானாலும் கவிழலாம்: முக ஸ்டாலின்.. எந்த ஆட்சிக்கும் 6 மாதங்கள் டைம் கொடுக்கனும், அதற்குள் விமர்சிக்க கூடாது: வைகோ.. யார் முதிர்ச்சியான அரசியல்வாதி?தமிழகத்தின் புதிய அரசியல் சூழலில், தவெக அரசு மீதான விமர்சனங்களும் ஆதரவு நிலைப்பாடுகளும் தீவிரமடைந்துள்ளன. தவெக தலைமையிலான ஆட்சி பலவீனமாக உள்ளதாகவும், அது எப்போது வேண்டுமானாலும் கவிழலாம் என்றும் திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் எச்சரித்திருப்பது மாநில அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஆட்சி கவிழ வாய்ப்புள்ளதால், தேர்தலுக்குத் தயாராக இருக்குமாறு அவர் கட்சி நிர்வாகிகளுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளது, அரசியல் களத்தில் அடுத்தகட்ட நகர்வுகள் குறித்த எதிர்பார்ப்பைக் கூட்டியுள்ளது.

8000 தனியார் மருத்துவமனைகளுக்கு அனுமதியா? தமிழக சுகாதாரத்துறை அளித்த விளக்கம்..!தமிழ்நாட்டில் 8000 தனியார் மருத்துவமனைகளுக்கு அனுமதி அளிக்கப்படும் என்ற ஊடகங்களின் செய்தியை அடுத்து தமிழக சுகாதாரத்துறை இதுகுறித்து அளித்த விளக்கம் இதோ: