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Written By SIVA SIVA

ஸ்டாலினை விட 2 நாட்களில் இருமடங்கு முதலீடுகள்.. இங்கிலாந்தில் முதல்வர் விஜய் சாதனை..

முதலமைச்சர் விஜய்
Written By: SIVA
Updated: Tue, 15 Sep 2026 (08:49 IST)
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தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுள்ள விஜய், தனது முதல் வெளிநாட்டு பயணமாக இங்கிலாந்து நாட்டிற்கு மேற்கொண்டுள்ள விசிட் மாநிலத்தின் தொழில் வளர்ச்சியில் மாபெரும் திருப்புமுனையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. முந்தைய ஆட்சியாளர்களின் வெளிநாட்டு பயண முதலீடுகளை விட கிட்டத்தட்ட இரு மடங்கு அதிகமான தொகையை, அதாவது ஒரே பயணத்தில் ரூ. 11,300 கோடிக்கும் அதிகமான முதலீடுகளை அவர் ஈட்டியுள்ளது வியப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
வெறும் வார்த்தை ஜாலங்கள் மற்றும் காகித ஒப்பந்தங்கள் இன்றி, உலகளாவிய முன்னணி நிறுவனங்களின் தலைவர்களை நேரில் சந்தித்துத் தமிழ்நாட்டிற்குத் தேவையான வர்த்தக வாய்ப்புகளை அவர் உறுதி செய்து வருகிறார்.
 
இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க பயணத்தின் மூலம் சர்வதேச நிறுவனங்கள் தமிழ்நாட்டில் தொழிற்சாலைகளைத் தொடங்க முன்வந்துள்ளதால், பல்லாயிரக்கணக்கான இளைஞர்களுக்கு உயர்தர வேலைவாய்ப்புகள் உறுதியாகியுள்ளன. முதலீடுகளை ஈர்ப்பதில் வெளிப்படைத்தன்மையையும் வேகத்தையும் காட்டி வரும் விஜய்யின் இந்த நவீன பொருளாதாரப் பார்வை, தமிழகத்தின் மீது உலகளாவிய முதலீட்டாளர்கள் கொண்டுள்ள அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்துகிறது. 
 
காலாவதியான அரசியல் தந்திரங்களைத் தூக்கி எறிந்துவிட்டு, நேரடிச் செயலாக்கம் மூலம் மாநிலத்தின் பொருளாதாரத்தை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்ல அவர் முனைப்புடன் செயல்பட்டு வருகிறார்.
 
இந்த அதிரடியான பொருளாதார எழுச்சி, தமிழக அரசியலில் புதிய யுகத்தின் தொடக்கத்தைக் குறிப்பதுடன், நாளைய தமிழகத்தை இந்தியாவின் தலைசிறந்த பொருளாதார மாநிலமாக மாற்றுவதையும் உறுதி செய்துள்ளது.
 
 
Edited by Siva
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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