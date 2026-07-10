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இன்று கரூர் செல்கிறார் முதல்வர் விஜய்.. டோக்கன் உள்ளவர்களுக்கு மட்டுமே அனுமதி...
இன்று கரூர் செல்லும் முதலமைச்சர் விஜய், அங்கு நடைபெறும் பிரம்மாண்ட மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கிறார். சுமார் 10 ஏக்கர் பரப்பளவில் இதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. பாதுகாப்பு கருதி, டோக்கன் வைத்திருப்பவர்களுக்கு மட்டுமே அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், கரூர் முழுவதும் காவல்துறை தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளது. முதல்வர் தனது பிரச்சார வாகனத்தில் இருந்தபடியே மக்களிடையே உரையாற்ற உள்ளார். இந்த பயணத்தில், அண்மையில் துரதிர்ஷ்டவசமாக உயிரிழந்த 41 பேரின் குடும்பங்களை நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறும் விஜய், அவர்களின் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு அரசு வேலைக்கான அரசாணைகளை வழங்குகிறார். மேலும், அந்த குடும்பங்களுக்குத் தேவையான இதர உதவிகள் குறித்தும் அவர் கேட்டறிய உள்ளார்.
இந்த நிகழ்ச்சி அரசியல் ரீதியாக மிகுந்த எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மக்கள் மத்தியில் பேசும் போது, மாநிலத்தின் தற்போதைய அரசியல் சூழல் மற்றும் சில கசப்பான உண்மைகளை அவர் வெளிப்படையாகப் பேசக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Edited by Siva
கரூர் நெரிசல் சோக சம்பவம்.. காயம் அடைந்தவர்களுக்கு தவெகவில் இருந்து நிதியுதவி: அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா
கரூர் மக்கள் சந்திப்பு கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட நெரிசலால் உயிரிழந்த 41 பேரின் குடும்பங்களுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் இன்று நேரில் சென்று ஆறுதல் கூறி, அவர்களது குடும்பத்தினருக்கு அரசு வேலைக்கான அரசாணைகளை வழங்கி வருகிறார். இந்த துயர சம்பவத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அரசு தரப்பில் பல்வேறு உதவிகள் செய்யப்பட்டு வரும் நிலையில், காயமடைந்தவர்களுக்கும் தவெக சார்பில் நிதி உதவி வழங்கப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கை மக்கள் மத்தியில் வலுவாக எழுந்தது.
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தமிழக வெற்றிக்கழகத்தின் ஆட்சி கவிழ்ப்பு முயற்சி விவகாரம்.. மேலும் 2 பேர் கைது..
தமிழக வெற்றிக்கழகத்தின் ஆட்சி கவிழ்ப்பு முயற்சி விவகாரம் தமிழக அரசியலில் பெரும் புயலை கிளப்பியுள்ளது. முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக ஆட்சியை வீழ்த்த சதி திட்டம் தீட்டியதாக ஏற்கனவே 7 பேர் கைது செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில், தற்போது மேலும் இருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இந்த சதிச்செயலில் தொடர்புடையதாக ஒரு மருத்துவர் உட்பட இருவர் புதிதாக கைது செய்யப்பட்டு இருப்பதாகவும், அவர்களிடம் இருந்து சுமார் 70 லட்சம் ரூபாய் ரொக்கப் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.