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டெல்லியிலிருந்து கர்நாடகா போகும் முதல்வர் விஜய்!.. பின்னணி என்ன?..
தமிழக முதல்வர் விஜய் 3 நாள் அரசு பயணமாக நேற்று காலை 10 மணியளவில் தனி விமானம் மூலம் டெல்லி புறப்பட்டு சென்றார். ஏற்கனவே சில நாட்களுக்கு முன்பு விஜய் ரிலீஸ் சென்றிருந்தபோது பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் நிர்மலா சீதாராமன் ஆகியோரை சந்தித்தார்.
அமித்ஷா, ராகுல் காந்தி மற்றும் சோனியா காந்தி ஆகியோரை சந்திக்க திட்டமிட்டமிருந்தார். ஆனால், சில காரணங்களால் அது நடக்கவில்லை. இந்நிலையில்தான் இரண்டாவது முறையாக நேற்று காலை டெல்லி புறப்பட்டு சென்ற விஜய் ஜனாதிபதி, துணை ஜனாதிபதி மற்றும் ராகுல் காந்தி, சோனியா காந்தி ஆகியோரை சந்தித்து பேசினார்.
இன்று டெல்லியில் நிதி ஆயோக் கூட்டத்தில் அவர் காலை கலந்து கொண்டார். இந்நிலையில், நாளை அவர் ஆன்மீக பயணமாக கர்நாடக மாநிலம் கொல்லூர் மூகாம்பிகை கோவிலுக்கு செல்ல திட்டமிட்டுள்ளார். அதேநேரம் இன்று டெல்லி நிதி ஆயோக் கூட்டம் முடிந்தவுடன் மேலும் சில தேசிய தலைவர்களை முதல்வர் விஜய் சந்திப்பார் என சொல்லப்படுகிறது.