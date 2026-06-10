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பாரதிராஜாவுக்கு இறுதி அஞ்சலி செலுத்திய முதல்வர் விஜய்!.. வைரல் போட்டோஸ்!..
தமிழ் சினிமா ரசிகர்களால் மறக்க முடியாத இயக்குனராக இருப்பவர் பாரதிராஜா. அவரின் படைப்புகள் கிராமத்து வாழ்க்கை, காதல், குரோதம், கோபம், அன்பு என கிராமத்து மனிதர்களிடையே இருந்த எல்லா உணர்வுகளையும் பிரதிபலித்தது.
அரங்கத்திற்குள் மட்டுமே படப்பிடிப்பு நடந்து வந்த சினிமாவை கைப்பிடித்து வெளியே கூட்டி வந்து வயல் வரப்பு பக்கம் கூட்டிப் போனார் பாரதிராஜா. அவர் வந்த பிறகுதான் தமிழ் சினிமாவின் முகமே மாறியது. அவருக்கு பின் வந்த பல இயக்குனர்களுக்கும் முன்னோடியாக பாரதிராஜா இருந்தார். இப்போதும் இருக்கிறார்.
உடல்நலக் குறைபாடு மற்றும் வயது மூப்பு காரணமாக இன்று அதிகாலை 2 மணியளவில் பாரதிராஜா சென்னை நீலாங்கரையில் உள்ள தனது வீட்டில் காலமானார். இதையடுத்து பல திரைப்படங்களும் நேரில் சென்று அவருக்கு இரங்கல் தெரிவித்து வருகிறார்கள். அதேபோல் தமிழக முதல்வர் விஜய் நீலாங்கரையில் உள்ள பாரதிராஜாவின் வீட்டிற்கு சென்று நேரில் அஞ்சலி செலுத்தினார். இது தொடர்பான புகைப்படங்களை தமிழக அரசு அதிகாரப்பூர்வமாக தற்போது வெளியிட்டிருக்கிறது.