  chief minister vijay meeting with rajmohan
Last Modified: Monday, 18 May 2026 (12:20 IST)

பள்ளிகள் திறப்பது எப்போது?.. கல்வி அமைச்சருடன் முதல்வர் விஜய் ஆலோசனை!..

தமிழகத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் மாபெரும் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது. கட்ந்த 10ம் தேதி விஜயவுடன் 9  அமைச்சர்கள் பதவியேற்றுக்கொண்டனர். தற்போது அவர்களுக்கு துறைகள் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

இந்நிலையில் இலாகாக்கள் ஒதுக்கப்பட்ட 9 அமைச்சர்களுடன் தமிழக முதல்வர் விஜய் கடந்த இரண்டு நாட்களாக ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார். அமைச்சர்கள் துறைகளில் எப்படி செயல்பட வேண்டும்? மக்களின் எதிர்பார்ப்பு என்ன? அரசின் எதிர்பார்ப்பு என்ன? என எல்லாவற்றையும் விஜய் அவர்களிடம் கலந்து ஆலோசித்து வருகிறார்..

இன்று காலை கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகனுடன் முதல்வர் விஜய் ஆலோசனை நடத்தினார். கோடைகால விடுமுறை முடிந்து பள்ளிகள் திறப்பது பற்றியும், மே 19ஆம் தேதியான நாளை பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் வெளியாவது தொடர்பாகவும் அவர் ஆலோசனை நடத்தினார். இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பள்ளிக்கல்வித்துறை செயலாளர், இயக்குனர் உள்ளிட்ட பல அதிகாரிகளும் கலந்து கொண்டனர்.

