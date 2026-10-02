வெற்றி பயணம் திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார் முதல்வர் விஜய்.. கண்டக்டராக மாறி டிக்கெட் கொடுத்த நிகழ்வு..
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், பெண்களுக்கான இலவச பேருந்து பயண திட்டத்தின் விரிவாக்கமான ‘வெற்றி பயணம்’ திட்டத்தை முறைப்படி தொடங்கி வைத்துள்ளார். அரசு பேருந்துகளில் பெண்கள் இலவசமாக பயணம் செய்யும் வசதியை மேலும் மேம்படுத்தும் வகையில் இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இத்திட்டத்தின் தொடக்க விழாவின் போது, முதலமைச்சர் விஜய் நேரில் பேருந்தில் ஏறி அதிரடி பயணம் மேற்கொண்டார். அப்போது, பேருந்தில் பயணித்த பெண் பயணிகளுக்கு அவரே நடத்துநராக மாறி, மின்னணு பயணச்சீட்டு வழங்கும் கருவி மூலம் கட்டணமில்லா பயணச்சீட்டுகளை வழங்கி ஆச்சரியப்படுத்தினார்.
முதலமைச்சரிடம் இருந்து நேரடியாக பயணச்சீட்டுகளைப் பெற்ற பெண் பயணிகள் மிகுந்த மகிழ்ச்சியையும் உற்சாகத்தையும் வெளிப்படுத்தினர். சாதாரண நடத்துநர் போல பேருந்துக்குள் சென்று ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் புன்னகையுடன் பயணச்சீட்டு வழங்கி, அவர்களின் குறைகளையும் கேட்டறிந்தார்.
பெண்களின் சமூக மற்றும் பொருளாதார மேம்பாட்டிற்கு உதவும் வகையில் விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ள இந்த ‘வெற்றி பயணம்’ திட்டம், பெண்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது. அரசு பேருந்துகளில் பெண்களின் பாதுகாப்பான மற்றும் தடையற்ற பயணத்தை உறுதி செய்ய இத்திட்டம் மேலும் வழிவகுக்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. முதலமைச்சரின் எளிமையான இந்த அணுகுமுறை மக்கள் மத்தியில் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.