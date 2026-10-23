அதிக விலைக்கு மின்சாரத்தை வாங்க கூடாது: மின்வாரியத்திற்கு முதல்வர் விஜய் உத்தரவு -
தமிழகத்தில் கடந்த காலங்களில் கடைசி நேரத்தில் கூடுதல் விலைக்கு மின்சாரம் வாங்கியதால் அரசுக்கு ஏற்பட்ட கெட்ட பெயரையும், நிதி இழப்பையும் தவிர்க்க முதல்வர் அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார். இனி எக்காரணம் கொண்டும் அவசர காலத்தில் அதிக விலை கொடுத்து மின்சாரம் வாங்கக் கூடாது என்றும், முன்கூட்டியே குறைந்த விலையில் கொள்முதல் செய்ய வேண்டும் என்றும் மின்வாரியத்திற்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் அடிப்படையில், தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மானக் கழகம் அடுத்தடுத்து டெண்டர்களை வெளியிட்டு வருகிறது.
இதன் ஒரு பகுதியாக, தற்போது நான்காவது டெண்டராக 4,900 மெகாவாட் மின்சாரத்திற்கு டெண்டர் கோரப்பட்டுள்ளது. இதில் நவம்பர் 2026-க்கு 1,400 மெகாவாட், டிசம்பர் 2026-க்கு 700 மெகாவாட் மற்றும் ஜனவரி 2027-க்கு 2,800 மெகாவாட் மின்சாரம் கொள்முதல் செய்யப்பட உள்ளது.
குறிப்பாக, இரவு நேர மின் தேவையை சமாளிக்க தனியாக அதிக மின்சாரம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. கடந்த சில வாரங்களில் மட்டும் பல்வேறு கட்டங்களாக மொத்தம் 31,400 மெகாவாட் மின்சாரத்திற்கு டெண்டர்கள் விடப்பட்டுள்ளன.
முன்கூட்டியே திட்டமிட்டு செயல்படுவதால், கோடை மற்றும் பண்டிகை காலங்களில் பொதுமக்களுக்குத் தடையின்றி மலிவான விலையில் தங்குதடையின்றி மின்சாரம் வழங்கப்படுவதுடன், அரசுக்கு வீண் செலவும் தவிர்க்கப்படும்.