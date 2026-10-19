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Written By SIVA SIVA

சென்னைக்கு விடுக்கப்பட்ட ரெட் அலர்ட் வாபஸ்: பொதுமக்கள் உஷாராக இருக்க எச்சரிக்கை..!

rain
Written By: SIVA
Updated: Mon, 19 Oct 2026 (04:29 IST)
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சென்னை மற்றும் வடதமிழக கடலோர பகுதிகளில் நிலவிய வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி கிழக்கு திசை நோக்கி நகர்ந்ததை அடுத்து, சென்னைக்கு விடுக்கப்பட்ட அதிகனமழைக்கான ரெட் அலர்ட் வாபஸ் பெறப்படுவதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. 
 
எனினும், வளிமண்டல சுழற்சி மற்றும் காற்றழுத்த தாழ்வுப்பாதை காரணமாக, சென்னையில் ஓரிரு இடங்களில் இன்று கனமழை தொடர வாய்ப்புள்ளதாக எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
முன்னதாக, அதிகனமழை அபாயம் காரணமாக சென்னை மற்றும் சுற்றியுள்ள மாவட்டங்களில் உள்ள அனைத்து செல்போன் எண்களுக்கும் எச்சரிக்கை ஒலியுடன் கூடிய அவசரகால குறுஞ்செய்திகள் நவீன தொழில்நுட்ப முறைப்படி அனுப்பப்பட்டன. 
 
தமிழ்நாடு பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் சார்பில் அனுப்பப்பட்ட இந்த குறுஞ்செய்தியில், பொதுமக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கவும், அரசின் அதிகாரப்பூர்வ வானிலை அறிவிப்புகளை பின்பற்றவும் அறிவுறுத்தப்பட்டது. பொதுமக்கள் அவசியமின்றி வெளியே செல்வதை தவிர்க்குமாறு கேட்டு கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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