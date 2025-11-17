தமிழகத்தின் பல மாவட்டங்களில் இன்று மழை பெய்யும்: வானிலை எச்சரிக்கை..!
சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள வானிலை அறிக்கையில் இன்று தமிழ்நாட்டின் பல மாவட்டங்களில் மழை மற்றும் இடி-மின்னலுக்கான எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளது.
இன்று காலை 10:00 மணி வரை, செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, கடலூர், அரியலூர், மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், தஞ்சாவூர், திருவாரூர் மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுச்சேரி & காரைக்கால் பகுதிகளில் சில இடங்களில், இடியுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யும். இதன் காரணமாக, சில பகுதிகளில் நீர் தேங்குதல் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
அதேபோல், இன்று காலை 10:00 மணி வரை, திருவள்ளூர், சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவண்ணாமலை, பெரம்பலூர், திருச்சிராப்பள்ளி, புதுக்கோட்டை, மற்றும் இராமநாதபுரம் மாவட்டங்களில் சில இடங்களில், இடியுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யும்.
மேலும், இராணிப்பேட்டை, சிவகங்கை, விருதுநகர், திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் தனித்த இடங்களில் லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
கனமழை மற்றும் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்களில் வாகன ஓட்டிகள் கவனத்துடன் பயணிக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
