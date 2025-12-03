புதன், 3 டிசம்பர் 2025
Written By Siva

புழல், செம்பரம்பாக்கம் ஏரியிலிருந்து தண்ணீர் திறப்பு.. பொதுமக்களுக்கு எச்சரிக்கை..!

கடந்த சில நாட்களாக சென்னை மற்றும் புறநகரங்களில் பெய்து வரும் தொடர் கன மழை காரணமாக சென்னை சுற்றியுள்ள ஏரிகள் மிக வேகமாக நிரம்பி வருகின்றன.
 
இந்த நிலையில் செம்பரப்பாக்கம் ஏரியின் நீர்மட்டம் 22 அடியை எட்டி உள்ளதால் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக இன்று காலை 8 மணி முதல் வினாடிக்கு 200 கன அடி உபரிநீர் திறக்கப்பட இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
 
வினாடிக்கு 1330 கன அடி நீர் வரத்து உள்ளதால் மொத்த கொள்ளளவான 3645 மில்லியன் கன அடியில் 310 மில்லியன் கன அடி நீர் இருப்பு இருப்பதால் உபரிநீர் திறக்கப்படுவதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
 
அதேபோல் புழல் ஏரி உபரி நீர் திறப்பு 300 கன அடியாக அதிகரித்துள்ளதாகவும், புழல் ஏரியிலிருந்து திறக்கப்பட்டு வரும் உபரி நீர் 300 கன அடியிலிருந்து 500 கன அடியாக அதிகரித்து உள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.
 
இன்று காலை 8 மணி அளவில் 500 கன அடியாக திறக்கப்படும் நீரின் அளவு அதிகரிக்கப்பட இருப்பதால் கால்வாய் ஓரம் வசிக்கும் மக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
 
Edited by Siva

இம்ரான் கானை அரசியல் கைதியாக ஏற்கிறதா இந்தியா? பாகிஸ்தான் ஊடகம் பரப்பிய தகவல்..!

இம்ரான் கானை அரசியல் கைதியாக ஏற்கிறதா இந்தியா? பாகிஸ்தான் ஊடகம் பரப்பிய தகவல்..!பாகிஸ்தானின் பிரச்சார சமூக ஊடக கணக்குகள், பாகிஸ்தானின் முன்னாள் பிரதமர் இம்ரான் கானை அரசியல் கைதியாக இந்தியா ஏற்றுக்கொள்ள ஒரு ரகசிய வெளியுறவு அமைச்சக திட்டம் இருப்பதாக பரப்பிய கூற்றை இந்தியா திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளது.

திருப்பரங்குன்றம் மலை தீபம் சர்ச்சை: தர்கா அருகே தீபம் ஏற்றும் உத்தரவை எதிர்த்து மேல்முறையீடு!

திருப்பரங்குன்றம் மலை தீபம் சர்ச்சை: தர்கா அருகே தீபம் ஏற்றும் உத்தரவை எதிர்த்து மேல்முறையீடு!முருகக்கடவுளின் ஆறுபடை வீடுகளில் கார்த்திகை தீபத் திருவிழா கொண்டாடப்படும் நிலையில், திருப்பரங்குன்றம் முருகன் கோயில் மலை மீதுள்ள தீபத் தூணில் தீபம் ஏற்றுவது குறித்து சர்ச்சை எழுந்துள்ளது.

விஜயின் ரோட் ஷோவுக்கு புதுச்சேரி காவல்துறை அனுமதி மறுப்பு!...

விஜயின் ரோட் ஷோவுக்கு புதுச்சேரி காவல்துறை அனுமதி மறுப்பு!...தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் மக்களை சந்திப்பதற்காக கரூருக்கு சென்றிருந்தபோது அவரை காண 10 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோ கூடிவிட்டதில் அங்கே கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர்.

20 நிமிடங்களில் முறிந்த திருமணம்: மணமகள் மறுத்ததால் ஊர் பஞ்சாயத்தில் விவாகரத்து!

20 நிமிடங்களில் முறிந்த திருமணம்: மணமகள் மறுத்ததால் ஊர் பஞ்சாயத்தில் விவாகரத்து!உத்தரப் பிரதேசத்தின் தியோரியா மாவட்டத்தில், மணமகன் வீட்டை அடைந்த 20 நிமிடங்களில் ஒரு திருமணம் முறிந்துபோனது.

பாஜக வேட்பாளராக போட்டியிடும் சோனியா காந்தி.. தமிழில் அடித்த போஸ்டரால் பரபரப்பு..!

பாஜக வேட்பாளராக போட்டியிடும் சோனியா காந்தி.. தமிழில் அடித்த போஸ்டரால் பரபரப்பு..!கேரள உள்ளாட்சி தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், மூணாறு பஞ்சாயத்தில் பா.ஜ.க. போட்டியிடும் வேட்பாளர் பெயர் சோனியா காந்தி என்பது, உள்ளூர் அரசியலில் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளார்.

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

