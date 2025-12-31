புதன், 31 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva

இன்றிரவு புத்தாண்டு கொண்டாட்டம்.. சென்னையில் போக்குவரத்து மாற்றம்.. முழு தகவல்கள்..!

இன்றிரவு புத்தாண்டு கொண்டாட்டம்.. சென்னையில் போக்குவரத்து மாற்றம்.. முழு தகவல்கள்..!
சென்னையில் இன்று இரவு நடைபெறவுள்ள புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களை முன்னிட்டு, பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை கருதி போக்குவரத்து மாற்றங்களை சென்னை பெருநகர காவல் துறை அறிவித்துள்ளது. 
 
மெரினா மற்றும் எலியட்ஸ் கடற்கரை பகுதிகளில் மக்கள் அதிக அளவில் கூடுவார்கள் என்பதால், இன்று  இரவு 7 மணி முதல் நாளை காலை 6 மணி வரை காமராஜர் சாலையில் வாகன போக்குவரத்துக்கு முழுமையாக தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
கடற்கரை உட்புற சாலைகளில் இன்று காலை முதல் வாகனங்களை நிறுத்த அனுமதி இல்லை. அதற்கு பதிலாகச் சுவாமி சிவானந்தா சாலை மற்றும் தீவுத்திடல் மைதானம் ஆகிய இடங்களில் வாகனங்களை நிறுத்திக் கொள்ளலாம். 
 
அடையாறில் இருந்து காமராஜர் சாலை நோக்கி வரும் வாகனங்கள் கிரீன்வேஸ் சாலை சந்திப்பிலேயே திருப்பி விடப்பட்டு மந்தவெளி, லஸ் மற்றும் மயிலாப்பூர் வழியாக செல்ல வேண்டும்.
 
மேலும், பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காகச் சென்னையில் உள்ள அனைத்து மேம்பாலங்களும் இன்று இரவு 10 மணி முதல் நாளை காலை 6 மணி வரை மூடப்படும்.
 
பெசன்ட் நகர் எலியட்ஸ் கடற்கரையை பொறுத்தவரை, இன்று இரவு 8 மணி முதல் வாகனங்கள் 6-வது அவென்யூ நோக்கி செல்ல அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
Edited by Siva

70 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள்.. 9 ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள்.. ஒரே நாளில் இடமாற்றம்.. என்ன காரணம்?

70 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள்.. 9 ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள்.. ஒரே நாளில் இடமாற்றம்.. என்ன காரணம்?தமிழகத்தில் நிர்வாக ரீதியான அதிரடி மாற்றமாக, 9 ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் மற்றும் 70 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளை பணியிட மாற்றம் செய்து தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. இந்த புதிய அறிவிப்பில் பல உயர் அதிகாரிகளுக்கு பதவி உயர்வுகளும் வழங்கப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக, சட்டம் ஒழுங்கு ஏடிஜிபியாகப் பணியாற்றி வந்த டேவிட்சன் தேவசீர்வாதம் உட்பட மூன்று பேருக்கு டிஜிபி அந்தஸ்துக்கு பதவி உயர்வு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

சமத்துவம் பொங்கட்டும் தமிழ் வெல்லட்டும்.. பொங்கல் வாழ்த்து கூறிய முதல்வர் ஸ்டாலின்..

சமத்துவம் பொங்கட்டும் தமிழ் வெல்லட்டும்.. பொங்கல் வாழ்த்து கூறிய முதல்வர் ஸ்டாலின்..தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் திமுக தொண்டர்களுக்கும் தமிழக மக்களுக்கும் தனது புத்தாண்டு மற்றும் பொங்கல் நல்வாழ்த்துகளை தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்து அவர் எழுதியுள்ள வாழ்த்து மடலில், பிறக்கும் இந்த புத்தாண்டு தொடக்கம் முதலே எங்கும் சமத்துவம் பொங்கட்டும், "தமிழ்நாடு வெல்லட்டும்" என்ற முழக்கத்தோடு திராவிட பொங்கல் களைகட்டட்டும் என்று அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.

நாலு பக்கத்துல இருந்தும் அடிப்பாங்க!.. அரசியலை கத்துக்கிட்டு வாங்க!.. விஜய்க்கு பிரபலம் அட்வைஸ்!...

நாலு பக்கத்துல இருந்தும் அடிப்பாங்க!.. அரசியலை கத்துக்கிட்டு வாங்க!.. விஜய்க்கு பிரபலம் அட்வைஸ்!...ரசிகர்களால் தளபதி என கொண்டாடப்படும் நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற கட்சியை துவங்கி அரசியல்வாதியாக மாறியிருக்கிறார்.

தேர்தலுக்கு பின் விஜய் முதல்வரா? எதிர்க்கட்சி தலைவரா? அரசியல் விமர்சகர்கள் கணிப்பு..!

தேர்தலுக்கு பின் விஜய் முதல்வரா? எதிர்க்கட்சி தலைவரா? அரசியல் விமர்சகர்கள் கணிப்பு..!தமிழக அரசியலில் 2026-ம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள சட்டமன்ற தேர்தல் ஒரு மிகப்பெரிய திருப்புமுனையாக அமையும் என அரசியல் வட்டாரங்களில் பலத்த எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது. குறிப்பாக, தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் அவர்களின் அரசியல் பிரவேசம் இந்த எதிர்பார்ப்பை மேலும் அதிகரித்துள்ளது.

தமிழகத்தை போதைப்பொருள் இல்லாத மாநிலமாக திமுக அரசு மாற்றியுள்ளது.. அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன்

தமிழகத்தை போதைப்பொருள் இல்லாத மாநிலமாக திமுக அரசு மாற்றியுள்ளது.. அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன்தமிழகத்தில் போதைப்பொருள் புழக்கம் குறித்து ஆளும் திமுக அரசுக்கும், எதிர்க்கட்சிகளுக்கும் இடையே கடுமையான அரசியல் போர் மூண்டுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com