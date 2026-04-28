சென்னை சென்ட்ரல் - அரக்கோணம்.. புதிய ஏசி மின்சார ரயில் விரைவில்..!
சென்னையில் புறநகர் ரயில் பயணிகளின் நீண்டகால கோரிக்கையை ஏற்று, இரண்டாவது ஏசி மின்சார ரயில் சேவை விரைவில் தொடங்கப்பட உள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
சென்னையில் கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் முதல்முறையாக சென்னை கடற்கரை - செங்கல்பட்டு இடையே ஏசி ரயில் சேவை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இதற்கு பயணிகளிடையே பெரும் வரவேற்பு கிடைத்ததை தொடர்ந்து, ரயில்வே வாரியம் மற்றொரு ஏசி ரயிலை ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது.
புதிதாக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள இந்த ஏசி மின்சார ரயில், சென்னை ஐ.சி.எஃப் தொழிற்சாலையில் தயாரிக்கப்பட்டு தற்போது தெற்கு ரயில்வேயிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ரயிலை சென்னை சென்ட்ரல் - அரக்கோணம் வழித்தடத்தில் இயக்க தெற்கு ரயில்வே ஆலோசித்து வருகிறது. தற்போது இதற்கான முதற்கட்ட பரிசோதனைகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. இந்த பணிகள் நிறைவடைந்தவுடன், மிக விரைவில் இந்த ரயில் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சென்னையின் கோடை வெப்பத்தை தாங்கி பயணம் செய்யும் புறநகர் மக்களுக்கு, இந்த இரண்டாவது ஏசி ரயில் சேவை பெரும் நிம்மதியை அளிக்கும். குறிப்பாக, அலுவலகம் செல்லும் பணியாளர்களும் மாணவர்களும் இதனால் பெரிதும் பயனடைவார்கள். இந்தச் சேவையின் மூலம் சென்னை புறநகர் ரயில் போக்குவரத்து அடுத்தகட்ட நவீனமயமாக்கலை நோக்கி நகர்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
