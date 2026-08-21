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Written By சிவலிங்கம் சிவலிங்கம்
Last Updated : Friday, 21 August 2026 (12:00 IST)

சென்னை கடற்கரை - தாம்பரம்.. இரவில் இயக்கப்படும் சில ரயில்கள் ரத்து.. ரயில்வே நிர்வாகம்..

சென்னை புறநகர் ரயில்
Written By: சிவலிங்கம்
Updated: Fri, 21 Aug 2026 (12:00 IST)
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சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் நடைபெற்று வரும் மறுசீரமைப்பு பணிகள் காரணமாக, சென்னை புறநகர் ரயில் சேவையில் சில மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
அதன்படி, ஆகஸ்ட் 25 முதல் செப்டம்பர் 5 வரையிலான நாட்களில் வேலை நாட்களில் மட்டும் குறிப்பிட்ட சில புறநகர் ரயில்கள் முழுமையாக ரத்து செய்யப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இந்த மாற்றங்களின் ஒரு பகுதியாக, சென்னை கடற்கரையிலிருந்து தாம்பரம் நோக்கி இரவு 10.20, 11.20, 11.40 மற்றும் 11.59 மணிக்குகளுக்கு இயக்கப்படும் ரயில்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும், திருமால்பூரிலிருந்து சென்னை கடற்கரைக்கு இரவு 8 மணிக்கு இயக்கப்படும் ரயிலும், தாம்பரத்திலிருந்து சென்னை கடற்கரைக்கு இரவு 11 மற்றும் 11.40 மணிக்கு இயக்கப்படும் ரயிலும் வேலை நாட்களில் இயக்கப்படாது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
பயணிகள் இந்த ரயில் சேவை மாற்றங்களைக் கருத்தில் கொண்டு தங்களது பயணங்களைத் திட்டமிடுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தின் வளர்ச்சிப் பணிகளுக்காக இந்தத் தற்காலிக மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளதாகத் ரயில்வே நிர்வாகம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
 
Edited by Siva
About Writer
சிவலிங்கம்
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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