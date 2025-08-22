வெள்ளி, 22 ஆகஸ்ட் 2025
Last Updated : வெள்ளி, 22 ஆகஸ்ட் 2025 (07:28 IST)

முன்னறிவிப்பின்றி சென்னையில் திடீர் மழை.. பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி..!

இன்று அதிகாலை திடீரென சென்னை மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் பெய்த கனமழை, மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கையை பாதித்துள்ளது. இருப்பினும் குளிர்ச்சியான தட்பவெப்பத்தால் மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
 
KTCC எனப்படும் காற்றின் போக்கு காரணமாக, திருக்கழுக்குன்றம் முதல் கிழக்கு கடற்கரைச் சாலை வரையிலும், மகாபலிபுரம் மற்றும் கல்பாக்கம் பகுதிகளிலும் பலத்த மழை பெய்தது. இன்று அதிகாலையில் சென்னை நகரில் புதிய புயல் செல்கள் உருவாகியுள்ளன.  இதன் காரணமாக, அண்ணா நகர், நுங்கம்பாக்கம் போன்ற நகரின் பல பகுதிகளில் கனமழை பெய்து வருகிறது. குறிப்பாக, நுங்கம்பாக்கத்தில் மழை அளவு 50 மி.மீ நெருங்கியுள்ளது என தமிழ்நாடு வெதர்மேன் தெரிவித்துள்ளார்.
 
இந்த புதிய புயல்கள் நகரின் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் தேங்கி நிற்பதால், அந்த பகுதியில் மழை அளவு வேகமாக அதிகரித்து வருகிறது. உதாரணமாக, நுங்கம்பாக்கத்தில் பெய்து வரும் கனமழை, ஒரு மணி நேரத்திற்கு முன்புவரை வானத்தில் ஒரு மேகம்கூட இல்லை என்ற நிலையில் இருந்து திடீரென உருவாகியுள்ளது. 
 
இது வெப்பச்சலனம் மற்றும் காற்றின் சுழற்சி காரணமாக ஏற்படும் ஒரு நிகழ்வாகும்.  
 
பெண்ணை கொலை செய்து 7 துண்டுகளாக வெட்டி கிணற்றில் வீசிய காதலன்.. 2 பேர் கைது..!

பெண்ணை கொலை செய்து 7 துண்டுகளாக வெட்டி கிணற்றில் வீசிய காதலன்.. 2 பேர் கைது..!உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் ஜான்சி மாவட்டத்தில் ஒரு கிணற்றில் சிதைக்கப்பட்ட நிலையில் ஒரு பெண்ணின் உடல் கண்டெடுக்கப்பட்டது. இது தொடர்பாக, அப்பெண்ணின் காதலன் மற்றும் முன்னாள் கிராமத் தலைவர் உட்பட இரண்டு பேரை காவல்துறை கைது செய்துள்ளது. இந்த கொலையைச் செய்ய உதவிய மூன்றாவது நபர் இன்னும் தலைமறைவாக உள்ளார்.

அட்ரஸ் இல்லாத லட்டருக்கு நான் எப்படி பதில் போட முடியும்: விஜய்க்கு கமல் பதிலடி..!

அட்ரஸ் இல்லாத லட்டருக்கு நான் எப்படி பதில் போட முடியும்: விஜய்க்கு கமல் பதிலடி..!தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், மதுரையில் நேற்று நடந்த மாநாட்டில் பேசியபோது, “நான் ஒன்றும் வாய்ப்பில்லாமல், ஓய்வு பெற்ற பிறகு அரசியலுக்கு வரவில்லை” என்று கூறியது, திரையுலகில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. விஜய்யின் இந்த பேச்சு மறைமுகமாக நடிகர் ரஜினிகாந்த் மற்றும் கமல்ஹாசன் ஆகிய இருவரையும் குறிப்பதாக கருதப்படுகிறது.

இன்று சென்னை தினம்: முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்து!

இன்று சென்னை தினம்: முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்து!ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 22ஆம் தேதி கொண்டாடப்படும் சென்னை தினத்தை, சென்னை மக்கள் இன்று உற்சாகமாக கொண்டாடி வருகின்றனர். இந்த சிறப்புமிக்க நாளில், தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கள் சென்னை மக்களுக்கு தனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளார்.

விஜய்க்கு எதிராக நயன்தாராவை இறக்குவார்கள்: பழ கருப்பையா

விஜய்க்கு எதிராக நயன்தாராவை இறக்குவார்கள்: பழ கருப்பையாவிஜய்யின் தவெக மாநாடு நேற்று நடந்த நிலையில் விஜய்யின் அரசியல், தமிழக அரசியல் நிலவரம் குறித்து பழ கருப்பையா கூறியதாவது:

ஆன்லைன் சூதாட்ட மசோதா எதிரொலி: பணம் கட்டி விளையாடும் போட்டிகளை நிறுத்துகிறது Dream 11!

ஆன்லைன் சூதாட்ட மசோதா எதிரொலி: பணம் கட்டி விளையாடும் போட்டிகளை நிறுத்துகிறது Dream 11!மத்திய அரசு சமீபத்தில் பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றிய ஆன்லைன் சூதாட்ட மசோதா, பணம் கட்டி விளையாடும் ஆன்லைன் விளையாட்டு நிறுவனங்களுக்கு ஒரு பெரும் அடியாக விழுந்துள்ளது. இந்த மசோதாவின் மூலம், பணம் கட்டி விளையாடும் அனைத்து விளையாட்டுகளும் சூதாட்டமாகவே கருதப்பட்டு, முற்றிலுமாகத் தடை செய்யப்படுகின்றன. இந்த நடவடிக்கை காரணமாக, பிரபல ஆன்லைன் விளையாட்டு நிறுவனமான ட்ரீம்11, தனது தளத்தில் பணம் கட்டி விளையாடும் போட்டிகளை நிறுத்த தயாராகி வருவதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

