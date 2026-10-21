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  4. Chennai Police Denies Permission for 24-Hour Left-Wing Student Protest Near Egmore Stadium
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Wednesday, 21 October 2026 (18:35 IST)

ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராக சென்னையில் போராட்டம்.. அனுமதி மறுத்த காவல்துறை.. தடை மீறப்படுமா?

தமிழக காவல்துறை
Written By: SIVA
Updated: Wed, 21 Oct 2026 (18:35 IST)
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தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராகவும், SIR-க்கு எதிராகவும் டெல்லியை தொடர்ந்து தமிழகத்திலும் போராட்டங்கள் நடத்த இடதுசாரி மாணவ அமைப்புகள் முயற்சி மேற்கொண்டுள்ளன.
 
காக்ரோச் ஜனதா கட்சி மற்றும் SFI, AISF, DYFI உள்ளிட்ட 9 அமைப்புகள் இணைந்து சென்னை எழும்பூர் ராஜரத்தினம் ஸ்டேடியம் அருகே 'ஜந்தர் மந்தர் 2.0' என்ற பெயரில் அக்டோபர் 22 மாலை முதல் அக்டோபர் 23 மாலை வரை 24 மணி நேர தொடர் போராட்டம் நடத்த திட்டமிட்டன. இதற்காக அக்டோபர் 17-ஆம் தேதி அனுமதி கோரி காவல் துறையிடம் கடிதம் அளிக்கப்பட்ட நிலையில், சென்னை மாநகர காவல்துறை இந்த போராட்டத்திற்கு அனுமதி மறுத்துள்ளது.
 
போராட்டக் குழுவினர் குறிப்பிடும் எண்ணிக்கையை விட அதிகமானோர் கூடுவதற்கும், குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் கலைந்து செல்லாமல் போராட்டத்தை தொடர்வதற்கும் வாய்ப்புள்ளது என்றும், இதனால் அப்பகுதியில் கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டுப் பொது அமைதி பாதிக்கப்படும் என்றும் காவல்துறை விளக்கம் அளித்துள்ளது. மேலும், சென்னையில் இரவு நேர போராட்டங்களுக்கு அனுமதி கிடையாது என்பதையும் காவல் துறை சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.
 
இருப்பினும், "SIR-ஐ எதிர்க்கும் தவெக ஆட்சியில் காவல்துறை யாருக்காக செயல்படுகிறது?" எனக் கேள்வியெழுப்பியுள்ள போராட்ட குழுவினர், நாளை தடையை மீறி நிச்சயமாக போராட்டம் நடத்தப்படும் என பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் அறிவித்துள்ளனர்.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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