புதன், 12 நவம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 12 நவம்பர் 2025 (10:00 IST)

தமிழகத்தில் 342 வெடிகுண்டு மிரட்டல்கள்.. குற்றவாளிகள் சென்னையை சேர்ந்தவர்கள்: காவல் துறை ஆணையர்

தமிழகத்தில் 342 வெடிகுண்டு மிரட்டல்கள்.. குற்றவாளிகள் சென்னையை சேர்ந்தவர்கள்: காவல் துறை ஆணையர்
சென்னை பெருநகரக் காவல் துறை ஆணையர் ஏ. அருண் அவர்கள், மின்னஞ்சல் மூலம் தொடர்ந்து வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுத்து வரும் நபர்களை கண்டறிவதில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார். 
 
ஏப்ரல் முதல் இதுவரை 342 மிரட்டல்கள் பதிவாகியுள்ளன. டார்க் வெப் போன்ற தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டாலும், இதன் பின்னணியில் சென்னையை சேர்ந்த இருவர் இருப்பது அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாகவும், அவர்கள் விரைவில் கைது செய்யப்படுவார்கள் என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
 
மேலும், சென்னையில் குற்றச்செயல்கள் கணிசமாக குறைந்துள்ளதாகவும் அவர் புள்ளிவிவரங்களுடன் விளக்கினார். கடந்த ஆண்டைவிட கொலை வழக்குகள் (102ல் இருந்து 82), சங்கிலிப் பறிப்புகள் (35ல் இருந்து 21), மற்றும் கைப்பேசி பறிப்புகள் (275ல் இருந்து 144) வெகுவாகக் குறைந்துள்ளதாகக் குறிப்பிட்டார்.
 
டெல்லி சம்பவம் காரணமாக மெட்ரோ நிலையங்களில் 1,200 போலீஸார் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும், நிலுவையில் உள்ள அபராதங்கள் வசூலிக்கும் பணி துரிதப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் ஆணையர் கூறினார். 
 
Edited by Mahendran
 

மீண்டும் பீகாரில் என்.டி.ஏ ஆட்சி.. ஜீரோவாகும் பிரசாந்த் கிஷோர்.. தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்பில் ஆச்சரியம்..!

மீண்டும் பீகாரில் என்.டி.ஏ ஆட்சி.. ஜீரோவாகும் பிரசாந்த் கிஷோர்.. தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்பில் ஆச்சரியம்..!2025 பீகார் சட்டமன்ற தேர்தலில், தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி அமோக வெற்றி பெற்று மீண்டும் ஆட்சி அமைக்கும் என்று தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்புகள் கணிக்கின்றன.

இஸ்லாமாபாத் தாக்குதல்களுக்கு இந்தியா தான் காரணம்.. ஷெபாஸ் ஷெரிஃப் குற்றச்சாட்டு..!

இஸ்லாமாபாத் தாக்குதல்களுக்கு இந்தியா தான் காரணம்.. ஷெபாஸ் ஷெரிஃப் குற்றச்சாட்டு..!பாகிஸ்தான் பிரதமர் ஷெபாஸ் ஷெரிஃப், இஸ்லாமாபாத் மாவட்ட நீதிமன்றம் அருகே 12 பேர் உயிரிழந்த தற்கொலை தாக்குதல் மற்றும் வானாவில் உள்ள கல்லூரி மீதான தாக்குதல் ஆகியவற்றுக்கு இந்தியாவே காரணம் என்று பகிரங்கமாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

புரியாமல் பேசுகிறார் முதல்வர் ஸ்டாலின்: நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பேட்டி..!

புரியாமல் பேசுகிறார் முதல்வர் ஸ்டாலின்: நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பேட்டி..!மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், கோவையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தபோது, வாக்காளர் பட்டியலை செம்மைப்படுத்தும் நடவடிக்கைக்கு எதிராக தி.மு.க. போராட்டம் நடத்துவது குறித்து அதிர்ச்சி தெரிவித்தார்.

ஞாயிறு அன்று தீபாவளி.. 2026 ஆம் ஆண்டுக்கான அரசு பொது விடுமுறை தினங்களின் பட்டியல்..!

ஞாயிறு அன்று தீபாவளி.. 2026 ஆம் ஆண்டுக்கான அரசு பொது விடுமுறை தினங்களின் பட்டியல்..!தமிழ்நாட்டில் 2026 ஆம் ஆண்டுக்கான அரசு பொது விடுமுறை தினங்களின் விவரங்களை மாநில அரசு தற்போது வெளியிட்டுள்ளது.

விரைவில் சண்முகம் மீது சட்ட நடவடிக்கை?.. டிஜிபிக்கு மகளிர் ஆணையம் பரிந்துரை!..

விரைவில் சண்முகம் மீது சட்ட நடவடிக்கை?.. டிஜிபிக்கு மகளிர் ஆணையம் பரிந்துரை!..அரசியல்வாதிகள் அவ்வப்போது மேடைகளில் எதையாவது பேசி உளறி சர்ச்சைகளில் சிக்குவதுண்டு. சில சமயம் ஓவராக பேசி அது சர்ச்சையாக மாறி மன்னிப்பு கேட்கும் வரை செல்லும். எதிர்ப்பு அதிகமாக இருந்தால் ‘நான் பேசியது தவறாக புரிந்துகொள்ளப்பட்டது.

