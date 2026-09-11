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Written By SIVA SIVA

சென்னையில் கைதான விபச்சார கும்பல்.. 9 வங்கதேச பெண்கள் உள்பட 12 பேர் மீட்பு..

வளசரவாக்கம் விபச்சார வழக்கு
Written By: SIVA
Updated: Fri, 11 Sep 2026 (12:00 IST)
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சென்னையை அடுத்த வளசரவாக்கத்தில் இயங்கி வந்த விபச்சார பாலியல் கும்பலை காவல்துறையினர் அதிரடியாக முறியடித்துள்ளனர். பாலியல் தொழில் தடுப்புப் பிரிவு காவல்துறையினர் நடத்திய அதிரடி சோதனையில், ஒன்பது வங்கதேச நாட்டுப் பெண்கள் உள்பட மொத்தம் 12 பெண்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளனர்.
 
வளசரவாக்கம் ஸ்ரீதேவி குப்பம் பிரதான சாலையில் உள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் விபச்சாரம் நடப்பதாக கிடைத்த ரகசியத் தகவலை அடுத்து, காவல் ஆய்வாளர்கள் எச். ஜெயலட்சுமி மற்றும் கே. சிவகுமார் தலைமையிலான தனிப்படை காவல்துறையினர் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனர். ரகசிய சோதனை மூலம் இது உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து, பெண் காவலர்களின் உதவியுடன் திடீர் சோதனையில் இறங்கினர். இந்த சோதனையின் போது இரண்டு வங்கதேச பெண்கள், மகாராஷ்டிராவை சேர்ந்த இருவர் மற்றும் ஹைதராபாத்தை சேர்ந்த ஒருவர் என மொத்தம் ஐந்து பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
 
மேலும், அங்கு விபச்சாரத்திற்காக அழைத்து வரப்பட்டதாக சந்தேகிக்கப்படும் மற்ற ஏழு வங்கதேச பெண்களும் மீட்கப்பட்டு அரசு மகளிர் காப்பகத்தில் பாதுகாப்பாக ஒப்படைக்கப்பட்டனர். தொடர் விசாரணையில் கொரட்டூரை சேர்ந்த 38 வயது பெண் ஒருவரும் கைது செய்யப்பட்டார். திறம்பட செயல்பட்டு இந்தக் கும்பலை கைது செய்த ஆய்வாளர்கள் ஜெயலட்சுமி மற்றும் சிவகுமார் ஆகியோரை பாராட்டி, சென்னை காவல்துறை ஆணையர் ஏ. அமல்ராஜ் அவர்களுக்கு சான்றிதழ்களையும் வெகுமதிகளையும் வழங்கிச் சிறப்பித்தார்.
 
 
Edited by Siva
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வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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