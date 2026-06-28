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  4. Chennai Police Arrest Unregistered School Association Leader B.T. Arasakumar in ₹100 Crore Fraud Case
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Last Updated : Sunday, 28 June 2026 (10:53 IST)

தனியார் பள்ளிகளில் இருந்து ரூ.100 கோடி மோசடி.. பிடி அரசகுமார் என்பவர் கைது...!

சென்னை போலீஸ்
Publish: Sun, 28 Jun 2026 (10:52 IST) Updated: Sun, 28 Jun 2026 (10:53 IST)
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சென்னையில், பதிவு செய்யப்படாத 'தமிழ்நாடு தனியார் பள்ளிகள் சங்கத்தின்' நிறுவனரான பி.டி. அரசகுமார் என்பவர், பள்ளி நிர்வாகங்களிடம் சுமார் 100 கோடி ரூபாய் வரை மோசடி செய்த புகாரில் சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
 
தனக்கு இருக்கும் அரசியல் செல்வாக்கை பயன்படுத்தி, தனியார் பள்ளிகளுக்குத் தேவையான நிரந்தர அங்கீகாரம், கல்வித்துறை மற்றும் திட்டமிடல் துறைகளின் தடையில்லாச் சான்றிதழ்கள் போன்ற அனுமதிகளை பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி இவர் பல பள்ளி நிர்வாகங்களிடம் பெரும் தொகையைச் சுருட்டியுள்ளார். 
 
ஆனால், வாக்குறுதி அளித்தபடி எந்தவொரு அனுமதியையும் பெற்றுத் தராமல் ஏமாற்றியுள்ளார். தனியார் பள்ளிகள் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பைச் சேர்ந்த டி.சி. இளங்கோவன் கொடுத்த புகாரின் பேரில் இந்த அதிரடி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இந்த மோசடி வலையில் 100-க்கும் மேற்பட்ட பள்ளிகள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்று போலீசார் சந்தேகிக்கின்றனர். இந்த வழக்கில் அரசகுமாருக்குத் துணையாக இருந்த கூட்டாளிகள் குறித்தும் தீவிர விசாரணை நடந்து வருகிறது. மேலும், இவரிடம் ஏமாந்த பிற பள்ளி நிர்வாகங்களும் தைரியமாக முன்வந்து புகார் அளிக்கலாம் என்று சென்னை காவல்துறை கேட்டுக்கொண்டுள்ளது. கல்வித்துறை வட்டாரத்தில் இந்த 100 கோடி ரூபாய் மோசடி கைது விவகாரம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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