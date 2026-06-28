தொடர்புடைய செய்திகள்
- கேஸ் கொடுக்க போன என் மேலேயே கேஸ் போட்ருக்காங்க.. வீடியோவில் புலம்பும் ஜூலி...
- தவெக எம்எல்ஏவிடம் வாக்குவாதம் செய்த காவல் ஆய்வாளர் காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு மாற்றம்.. அதிரடி உத்தரவு
- கட்டாய காத்திருப்போர் பட்டியலில் வைக்கப்பட்டிருந்தவர் இன்று சென்னை காவல் ஆணையர்.. அதிரடி உத்தரவு..!
- காசு கொடுக்கலனா கேஸ் போடுவேன்!. பெசண்ட் நகரில் பெண்ணை மிரட்டிய காவலர் கைது!..
- சென்னை போலீஸ் கமிஷனர் திடீர் மாற்றம்.. தேர்தல் ஆணையம் அதிரடி நடவடிக்கை..!
தனியார் பள்ளிகளில் இருந்து ரூ.100 கோடி மோசடி.. பிடி அரசகுமார் என்பவர் கைது...!
சென்னையில், பதிவு செய்யப்படாத 'தமிழ்நாடு தனியார் பள்ளிகள் சங்கத்தின்' நிறுவனரான பி.டி. அரசகுமார் என்பவர், பள்ளி நிர்வாகங்களிடம் சுமார் 100 கோடி ரூபாய் வரை மோசடி செய்த புகாரில் சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
தனக்கு இருக்கும் அரசியல் செல்வாக்கை பயன்படுத்தி, தனியார் பள்ளிகளுக்குத் தேவையான நிரந்தர அங்கீகாரம், கல்வித்துறை மற்றும் திட்டமிடல் துறைகளின் தடையில்லாச் சான்றிதழ்கள் போன்ற அனுமதிகளை பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி இவர் பல பள்ளி நிர்வாகங்களிடம் பெரும் தொகையைச் சுருட்டியுள்ளார்.
ஆனால், வாக்குறுதி அளித்தபடி எந்தவொரு அனுமதியையும் பெற்றுத் தராமல் ஏமாற்றியுள்ளார். தனியார் பள்ளிகள் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பைச் சேர்ந்த டி.சி. இளங்கோவன் கொடுத்த புகாரின் பேரில் இந்த அதிரடி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த மோசடி வலையில் 100-க்கும் மேற்பட்ட பள்ளிகள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்று போலீசார் சந்தேகிக்கின்றனர். இந்த வழக்கில் அரசகுமாருக்குத் துணையாக இருந்த கூட்டாளிகள் குறித்தும் தீவிர விசாரணை நடந்து வருகிறது. மேலும், இவரிடம் ஏமாந்த பிற பள்ளி நிர்வாகங்களும் தைரியமாக முன்வந்து புகார் அளிக்கலாம் என்று சென்னை காவல்துறை கேட்டுக்கொண்டுள்ளது. கல்வித்துறை வட்டாரத்தில் இந்த 100 கோடி ரூபாய் மோசடி கைது விவகாரம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva
அரசு கல்லூரி உதவி பேராசிரியர் தேர்வில் முறைகேடுகள்!.. பழனிச்சாமி பகீர்!...
அரசு கல்லூரி உதவி பேராசிரியர் தேர்வு முடிவுகளில் முறைகேடுகள் நடைபெற்ற இடம் புகார்கள் மீது உரிய விசாரணை மேற்கொள்ள வேண்டும் எனவும் இளைஞர்களின் எதிர்காலத்தை நிர்ணயம் செய்யும் பேராசிரியர் பணியிடங்களுக்கு தகுதியான நபர்களை நியமிக்க வேண்டும் எனவும் அவர் கூறியிருக்கிறார். இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் அவர் கூறியிருப்பதாவது:
விரைவில் சட்டசபையில் விஜய் டான்ஸ் ஆடுவார்!.. உதயநிதி ஸ்டாலின் நக்கல்!..
அந்தரங்க உறுப்பில் போதை மருந்து கடத்திய 2 பெண்கள்.. 88 கிராம் போதைப்பொருள் பறிமுதல்..
மொஹரம் ஊர்வலத்தில் 15000 பேரை கொல்ல திட்டமிட்டேன்.. தன்னார்வலர்களின் விழிப்புணர்வால் மிகப்பெரிய அசம்பாவிதம் தடுப்பு...
மும்பையில் நடைபெற்ற மொஹரம் ஊர்வலத்தின் போது, மக்களுக்கு விஷ மாத்திரைகளை விநியோகித்த ஃபய்யாஸ் பிரேம்ஜி என்ற நபரை காவல்துறை சரியான நேரத்தில் கைது செய்ததால் ஒரு பெரும் அசம்பாவிதம் தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது. பைகுல்லா பகுதியில் இந்த மாத்திரைகளை சாப்பிட்ட 11 பேருக்கு வயிற்று வலி மற்றும் வாந்தி ஏற்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டதை அடுத்து அவர் பிடிபட்டார்.
விமான நிலையம் முதல் கத்திப்பாரா வரை கேட்வே ஆப் சென்னை.. மெகா திட்டம் ரெடி...
சென்னை விமான நிலையத்திலிருந்து கத்திப்பாரா மேம்பாலம் வரையிலான 4.8 கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள சாலையை அழகுபடுத்தும் நோக்கில் 'கேட்வே ஆப் சென்னை' என்ற புதிய மெகா திட்டத்தை பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி செயல்படுத்தவுள்ளது. சென்னைக்கு வரும் சர்வதேச பயணிகளையும் முதலீட்டாளர்களையும் கவரும் வகையில் இந்தத் திட்டம் உள்கட்டமைப்பு மாற்றங்களைக் கொண்டு வரவுள்ளது.