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  4. Chennai Police Apprehend 285 Criminals in Citywide Special Drive Against Rowdies
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Saturday, 12 September 2026 (09:18 IST)

சென்னையை சுத்தப்படுத்த காவல்துறை முடிவு.. 24 மணி நேரத்தில் 285 ரெளடிகள் அரெஸ்ட்..

சென்னை காவல்துறை
Written By: SIVA
Updated: Sat, 12 Sep 2026 (09:18 IST)
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சென்னை நகரில் சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாக்கவும் குற்றச்செயல்களை தடுக்கவும் காவல்துறை சார்பில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் ஒரு சிறப்பு அதிரடி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது. கிரேட்டர் சென்னை காவல்துறை ஆணையர் ஏ. அமல்ராஜ் அவர்களின் உத்தரவின்பேரில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. கடந்த வியாழக்கிழமை மாலை 6 மணி முதல் வெள்ளிக்கிழமை மாலை 6 மணி வரை காவல்துறையினர் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
 
இந்த சோதனையில் சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளிகள் உள்பட 285 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். குறிப்பாக வட மண்டலத்தில் 108 பேரும், மேற்கு மண்டலத்தில் 38 பேரும், தெற்கு மண்டலத்தில் 94 பேரும், கிழக்கு மண்டலத்தில் 45 பேரும் எனப் பிடிக்கப்பட்டுள்ளனர். பெசன்ட் நகரில் கண்ணன் வெட்டி கொல்லப்பட்ட சம்பவமும், கடன் தகராறில் துணை நடிகர் பிரதீப் ராஜ் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவமும் இந்த தீவிர சோதனைக்கு முக்கியக் காரணமாக அமைந்தது.
 
காவல்துறையின் A+, A, B மற்றும் C ஆகிய பிரிவுகளில் உள்ள குற்றவாளிகளை குறிவைத்து இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. கைது செய்யப்பட்டவர்களிடம் தீவிர விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருவதாகவும், குற்றச்செயல்களில் ஈடுபடுபவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை தொடரும் என்றும் ஆணையர் அமல்ராஜ் எச்சரித்துள்ளார். இதுபோன்ற அதிரடி சோதனைகள் தொடர்ந்து நடைபெறும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
 
Edited by Siva
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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