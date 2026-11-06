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  4. Chennai Police Announces Traffic Advisory and Route Diversions for Deepavali Travelers
Written By SIVA SIVA

சொந்த வாகனங்களில் தென் மாவட்டங்களுக்கு செல்வோர் கவனிக்க். போக்குவரத்து மாற்றம்...

Chennai Traffic Diversions
Written By: SIVA
Updated: Fri, 6 Nov 2026 (15:31 IST)
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தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு சென்னையிலிருந்து சொந்த வாகனங்களில் ஊர் செல்வோர் தடையின்றி பயணிக்க போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. 
 
கிளாம்பாக்கம், கோயம்பேடு மற்றும் மாதவரம் பேருந்து முனையங்களிலிருந்து கூடுதல் அரசு பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், தாம்பரம் மற்றும் சென்னை மாநகர காவல்துறை புதிய வழித்தட அறிவறுத்தல்களை வெளியிட்டுள்ளது.
 
வெளியூர் செல்லும் பயணிகள் வழக்கமான தாம்பரம், பெருங்களத்தூர் ஜிஎஸ்டி சாலையை தவிர்த்து, திருப்போரூர் - செங்கல்பட்டு வழித்தடங்கள் அல்லது வண்டலூர் வெளிச்சுற்று சாலையை பயன்படுத்துமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
 
அதேபோல், பூந்தமல்லியிலிருந்து வரும் கனரக வாகனங்கள் ஆலப்பாக்கம் சந்திப்பிலும், மாதவரத்திலிருந்து கோயம்பேடு நோக்கி வரும் வாகனங்கள் செங்குன்றம் வழியிலும் திருப்பி விடப்படும். 
 
மதுரவாயலிலிருந்து ஜிஎஸ்டி நோக்கி வரும் கனரக வாகனங்கள் பூந்தமல்லி - பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலை நோக்கித் திருப்பி அனுப்பப்படும்.முதலமைச்சர் விஜய் அவர்களின் தலைமையிலான தவெக அரசு, தீபாவளிப் பண்டிகையையொட்டி மக்கள் எந்தவிதப் போக்குவரத்து நெரிசலும் இன்றித் தங்களது சொந்த ஊர்களுக்குப் பாதுகாப்பாகச் சென்று வரச் சிறப்பான ஏற்பாடுகளைச் செய்துள்ளது.
 
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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