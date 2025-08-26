செவ்வாய், 26 ஆகஸ்ட் 2025
விநாயகர் சதுர்த்தியையொட்டி மெட்ரோ ரயில் இயக்கும் நேரம் மாற்றம்.. முழு விவரங்கள்..!

விநாயகர் சதுர்த்தியையொட்டி, நாளை அதாவது ஆகஸ்ட் 29 அன்று சென்னை மெட்ரோ ரயில்கள், சனிக்கிழமை அட்டவணைப்படி இயக்கப்படும் என்று சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது. இந்த மாற்றத்தின்படி, ரயில்கள் வழக்கமான நாட்களை விட மாறுபட்ட கால இடைவெளியில் இயக்கப்படும்.
 
மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையின்படி, நாளை ரயில்களின் சேவை நேரம் பின்வருமாறு:
 
காலை மற்றும் மாலை நேரங்கள்  காலை 8 மணி முதல் 11 மணி வரையும், மாலை 5 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரையும், ரயில்கள் 6 நிமிட இடைவெளியில் இயக்கப்படும்.
 
மற்ற நேரங்களில் காலை 5 மணி முதல் காலை 8 மணி வரையும், காலை 11 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரையும், இரவு 8 மணி முதல் 10 மணி வரையும், ரயில்கள் 7 நிமிட இடைவெளியில் இயக்கப்படும்.
 
இந்த ஏற்பாடு, விடுமுறை நாளில் பயணம் செய்யும் பயணிகளின் வசதியை கருத்தில் கொண்டு செய்யப்பட்டுள்ளது.
 
