ஞாயிறு, 23 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : ஞாயிறு, 23 நவம்பர் 2025 (08:49 IST)

28 புதிய ரயில்களை வாங்க சென்னை மெட்ரோ நிர்வாகம் டெண்டர்..! எத்தனை கோடி மதிப்பு?

28 புதிய ரயில்களை வாங்க சென்னை மெட்ரோ நிர்வாகம் டெண்டர்..! எத்தனை கோடி மதிப்பு?
சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம், ரூ.2036 கோடி மதிப்பில் 28 புதிய மெட்ரோ ரயில்களை வாங்க டெண்டர் வெளியிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளன.
 
இந்த 28 ரயில்களில் ஒவ்வொன்றும் ஆறு பெட்டிகள் கொண்டதாக இருக்கும். இந்த ரயில்களை வாங்க ரூ.2036 கோடிக்கு டெண்டர் வெளியிடப்பட்டுள்ளதாக மெட்ரோ ரயில் நிர்வாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
 
இந்த 28 புதிய ரயில்களும் அடுத்த இரண்டரை ஆண்டுகளுக்குள் மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இந்த ரயில்கள் பயன்பாட்டிற்கு வந்தால், சென்னையில் மெட்ரோ ரயில்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் என்றும், இதன் மூலம் குறைந்த நிமிட இடைவெளியில் ரயில்கள் இயக்கப்படும் என்றும் கூறப்பட்டு வருகிறது.
 
சென்னை மெட்ரோ ரயில் சேவை பல்வேறு வழித்தடங்களில் விரிவுபடுத்தப்பட்டு வருவதால், அதிக ரயில்கள் தேவைப்படுவதால் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் மெட்ரோ ரயில் நிர்வாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
 
Edited by Siva

6 மாதமாக மிரட்டி தொடர் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளான பெண்: ஈபிஎஸ் கண்டனம்..!

6 மாதமாக மிரட்டி தொடர் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளான பெண்: ஈபிஎஸ் கண்டனம்..!விழுப்புரம் அருகே திமுக ஒன்றியச் செயலாளர், பெண் ஒருவரை 6 மாதமாக மிரட்டி தொடர் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கியதாக வரும் செய்தி அதிர்ச்சி அளிக்கிறது என அதிமுக பொதுச்செயலாலர் எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் கூறியிருப்பதாவது:

விஜய் கிரிக்கெட் பால் மாதிரி!.. அவருக்குதான் என் ஓட்டு!.. பப்லு பிரித்திவிராஜ் ராக்ஸ்!...

விஜய் கிரிக்கெட் பால் மாதிரி!.. அவருக்குதான் என் ஓட்டு!.. பப்லு பிரித்திவிராஜ் ராக்ஸ்!...நடிகர் விஜய் நடிகராக இருக்கும் போது தனது நற்பணி மன்ற இயக்கங்களை விஜயின் மக்கள் இயக்கமாக மாற்றினார்.

20 வருடங்களாக வைத்திருந்த உள்துறையை பாஜகவுக்கு தாரை வார்த்த நிதிஷ்குமார்.. என்ன காரணம்?

20 வருடங்களாக வைத்திருந்த உள்துறையை பாஜகவுக்கு தாரை வார்த்த நிதிஷ்குமார்.. என்ன காரணம்?பீகார் சட்டமன்ற தேர்தலில் பாஜக-ஜேடியு கூட்டணி வெற்றி பெற்றதை தொடர்ந்து, நிதிஷ் குமார் சமீபத்தில் 10வது முறையாக முதல்வராக பதவியேற்றார். அவருடன் பதவியேற்ற 26 அமைச்சர்களில் 18 பேருக்கு இன்று இலாகாக்கள் ஒதுக்கப்பட்டன.

7ஆம் வகுப்பு மாணவி பள்ளி மாடியில் இருந்து விழுந்து உயிரிழப்பு: ஆசிரியர்கள் மீது பெற்றோர் குற்றச்சாட்டு

7ஆம் வகுப்பு மாணவி பள்ளி மாடியில் இருந்து விழுந்து உயிரிழப்பு: ஆசிரியர்கள் மீது பெற்றோர் குற்றச்சாட்டுமகாராஷ்டிரா மாநிலம், ஜல்னா மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு பள்ளியில் ஏழாம் வகுப்பு பயிலும் 13 வயது சிறுமி நேற்று பள்ளி மாடியில் இருந்து விழுந்து உயிரை மாய்த்துக்கொண்ட சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கோவை மெட்ரோ.. திருப்பி அனுப்பிய மத்திய அரசின் அறிக்கையில் 3 முக்கிய விளக்கம்.!

கோவை மெட்ரோ.. திருப்பி அனுப்பிய மத்திய அரசின் அறிக்கையில் 3 முக்கிய விளக்கம்.!கோவை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தின் விரிவான திட்ட அறிக்கையை மத்திய அரசு திருப்பி அனுப்பியுள்ளது. அதில் மூன்று முக்கிய பிரச்சினைகள் குறித்து விளக்கம் கோரப்பட்டுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com