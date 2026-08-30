  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. Chennai International Sports City Tender Canceled for Bigger Redesign
Written By SIVA SIVA

சென்னையில் அமைய இருந்த சர்வதேச விளையாட்டு நகரம் டெண்டர் ரத்து: தவெக அரசு அதிரடி...

Sports City Chennai
Written By: SIVA
Updated: Sun, 30 Aug 2026 (09:32 IST)
google-news
சென்னை அருகே செம்மஞ்சேரியில் 112 ஏக்கர் பரப்பளவில் அமைக்கப்படவிருந்த சர்வதேச விளையாட்டு நகரம் திட்டத்தின் முதல்கட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளியை தவெக அரசு ரத்து செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது. 
 
ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகள் மற்றும் காமன்வெல்த் போன்ற மிகப்பெரிய சர்வதேச போட்டிகளை நடத்துவதற்கு, தற்போதுள்ள முதல்கட்ட திட்ட வடிவமைப்பு போதுமானதாக இருக்காது என்ற காரணத்தால் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
 
முன்னதாக, ரூ.205.89 கோடி மதிப்பில் RPP இன்ப்ரா பிராஜெக்ட்ஸ் நிறுவனத்திற்கு பணி ஆணை வழங்கப்பட்டு, மண் பரிசோதனை உள்ளிட்ட ஆரம்பகட்ட பணிகள் நடைபெற்று வந்தன. 1990-களில் இருந்து தனியார் ஆக்கிரமிப்பில் இருந்த இந்த அரசு நிலம், 2021-இல் மீட்கப்பட்டு விளையாட்டு நகரத்திற்காக ஒதுக்கப்பட்டது. அதில் 1 கி.மீ. நீளத்திற்கு  தடம், நவீன உள்விளையாட்டு அரங்குகள் மற்றும் தங்குமிடங்கள் அமைக்க திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.
 
தற்போது அரசு மேற்கொண்டுள்ள மறுஆய்வின் அடிப்படையில், ஒதுக்கப்பட்டுள்ள 112 ஏக்கர் நிலப்பரப்பை முழுமையாக பயன்படுத்தி, ஒரே வளாகத்தில் பல்வேறு விளையாட்டுகளை ஒருங்கிணைத்து நடத்தக்கூடிய வகையில் மேலும் பிரம்மாண்டமாக இத்திட்டத்தை மறுவடிவமைப்பு செய்ய அரசு முடிவு செய்துள்ளது. இதன் காரணமாகவே பழைய ஒப்பந்தம் ரத்து செய்யப்பட்டு, பணிகள் அனைத்தையும் நிறுத்துமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. மிக விரைவில் சர்வதேசத் தரத்திலான புதிய திட்ட வடிவமைப்புடன் பணிகள் மீண்டும் தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
ஜனநாயகன் ஒரே வாரத்தில் காத்து வாங்கியது.. அதுபோல் தான் தவெகவின் 100 நாள் ஆட்சி: எடப்பாடி பழனிசாமி

நேபாள பேரிடர்.. பேருந்தில் பயணம்.. திடீரென எதிரே வந்த வெள்ளம்.. 500 படிகள் ஏறி தப்பித்த இந்திய தம்பதி..

நேபாள பேரிடர்.. பேருந்தில் பயணம்.. திடீரென எதிரே வந்த வெள்ளம்.. 500 படிகள் ஏறி தப்பித்த இந்திய தம்பதி..நேபாளத்தில் ஏற்பட்ட பயங்கர வெள்ளத்தில் இருந்து இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த அமெரிக்க தம்பதி உயிர் தப்பிய சம்பவம் அதிர்ச்சியையும் நெகிழ்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்தியாவுக்கும் இங்கிலாந்துக்கும் இடையிலான மருத்துவ வசதி ஒப்பீடு.. பெண் டாக்டரின் பதிவு வைரல்..

இந்தியாவுக்கும் இங்கிலாந்துக்கும் இடையிலான மருத்துவ வசதி ஒப்பீடு.. பெண் டாக்டரின் பதிவு வைரல்..இந்தியாவுக்கும் மேற்கத்திய நாடுகளுக்கும் இடையிலான சுகாதார வசதிகளை ஒப்பிட்டு மருத்துவர் ஒருவர் பகிர்ந்த அனுபவம் சமூக வலைதளங்களில் கவனம் பெற்றுள்ளது.

நேபாள வெள்ளம்.. துரிதமாக செயல்பட்ட பள்ளி முதல்வர்.. 1,643 மாணவர்களை காப்பாற்றிய அதிசயம்...

நேபாள வெள்ளம்.. துரிதமாக செயல்பட்ட பள்ளி முதல்வர்.. 1,643 மாணவர்களை காப்பாற்றிய அதிசயம்...நேபாளத்தில் ஏற்பட்ட பயங்கரமான திடீர் வெள்ளத்தில் 1,643 மாணவர்களை காப்பாற்றிய பள்ளி முதல்வர் ராஜேந்திர தவாடியின் செயல்பாடு தற்போது அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டுக்கு புதிய ஆளுநராக கிரண் குமார் ரெட்டி?!.. விரைவில் அறிவிப்பு!...

தமிழ்நாட்டுக்கு புதிய ஆளுநராக கிரண் குமார் ரெட்டி?!.. விரைவில் அறிவிப்பு!...தமிழக ஆளுநராக இருந்த ஆர்.என்.ரவி. கடந்த மார்ச் மாதம் 5ம் தேதி மேற்குவங்கத்தின் ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டார்.

மரத்தில் கட்டி வைத்து தீ வைத்த கொடூரம்.. 2 மாதங்கள் உயிருக்கு போராடிய 28 வயது பெண் மரணம்..

மரத்தில் கட்டி வைத்து தீ வைத்த கொடூரம்.. 2 மாதங்கள் உயிருக்கு போராடிய 28 வயது பெண் மரணம்..சமூக வலைதளங்களில் பிரபலமாக இருந்த 28 வயது இளம் பெண் மஞ்சீத் கவுரின் மரணம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.