சென்னையில் அமைய இருந்த சர்வதேச விளையாட்டு நகரம் டெண்டர் ரத்து: தவெக அரசு அதிரடி...
சென்னை அருகே செம்மஞ்சேரியில் 112 ஏக்கர் பரப்பளவில் அமைக்கப்படவிருந்த சர்வதேச விளையாட்டு நகரம் திட்டத்தின் முதல்கட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளியை தவெக அரசு ரத்து செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது.
ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகள் மற்றும் காமன்வெல்த் போன்ற மிகப்பெரிய சர்வதேச போட்டிகளை நடத்துவதற்கு, தற்போதுள்ள முதல்கட்ட திட்ட வடிவமைப்பு போதுமானதாக இருக்காது என்ற காரணத்தால் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக, ரூ.205.89 கோடி மதிப்பில் RPP இன்ப்ரா பிராஜெக்ட்ஸ் நிறுவனத்திற்கு பணி ஆணை வழங்கப்பட்டு, மண் பரிசோதனை உள்ளிட்ட ஆரம்பகட்ட பணிகள் நடைபெற்று வந்தன. 1990-களில் இருந்து தனியார் ஆக்கிரமிப்பில் இருந்த இந்த அரசு நிலம், 2021-இல் மீட்கப்பட்டு விளையாட்டு நகரத்திற்காக ஒதுக்கப்பட்டது. அதில் 1 கி.மீ. நீளத்திற்கு தடம், நவீன உள்விளையாட்டு அரங்குகள் மற்றும் தங்குமிடங்கள் அமைக்க திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.
தற்போது அரசு மேற்கொண்டுள்ள மறுஆய்வின் அடிப்படையில், ஒதுக்கப்பட்டுள்ள 112 ஏக்கர் நிலப்பரப்பை முழுமையாக பயன்படுத்தி, ஒரே வளாகத்தில் பல்வேறு விளையாட்டுகளை ஒருங்கிணைத்து நடத்தக்கூடிய வகையில் மேலும் பிரம்மாண்டமாக இத்திட்டத்தை மறுவடிவமைப்பு செய்ய அரசு முடிவு செய்துள்ளது. இதன் காரணமாகவே பழைய ஒப்பந்தம் ரத்து செய்யப்பட்டு, பணிகள் அனைத்தையும் நிறுத்துமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. மிக விரைவில் சர்வதேசத் தரத்திலான புதிய திட்ட வடிவமைப்புடன் பணிகள் மீண்டும் தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Edited by Siva