திங்கள், 27 அக்டோபர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 27 அக்டோபர் 2025 (12:44 IST)

கட்சி கூட்டங்களுக்கு வழிகாட்டு விதிமுறைகள்.. தமிழக அரசு வழக்கறிஞரிடம் சரமாறி கேள்வி கேட்ட நீதிபதி..!

கட்சி கூட்டங்களுக்கு வழிகாட்டு விதிமுறைகள்.. தமிழக அரசு வழக்கறிஞரிடம் சரமாறி கேள்வி கேட்ட நீதிபதி..!
அரசியல் கட்சிகள் பேரணி மற்றும் பொதுக்கூட்டங்கள் நடத்துவதற்கான புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை உருவாக்குவது தொடர்பான வழக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.
 
விசாரணையின்போது தமிழக அரசு தரப்பு விதிமுறைகள் வகுக்கப்படும் வரை, சாலைகளில் ஊர்வலம் அல்லது பொதுக்கூட்டம் நடத்த அனுமதி இல்லை என்று தெரிவித்தது. அப்போது தலைமை நீதிபதி ஸ்ரீவத்ஸவா, அரசின் இந்த நடவடிக்கை அரசியல் கட்சிகளின் அடிப்படை உரிமைகளை பறிப்பது ஆகாதா என சரமாரியாக கேள்வி எழுப்பினார். மேலும், இந்த கட்டுப்பாடுகளுக்கான சட்ட அடிப்படையையும் அவர் வினவினார். விதிகள் வகுப்பதில் உள்ள தாமதத்தை குறித்து நீதிபதி கேள்வி எழுப்ப, அரசு தரப்பு ஆலோசனை நடைபெறுவதாக தெரிவித்தது.
 
தமிழக வெற்றிக் கழகம் தரப்பு, கரூர் பிரச்சாரத்துக்கு தாமதமாக அனுமதி வழங்கியதால் தான் அசம்பாவிதம் ஏற்பட்டதாக குற்றம் சாட்டியது. மேலும், சில கட்சிகளுக்கு அதிக கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்படுவதாகவும் அவர்கள் முறையிட்டனர்.
 
அனைத்துக் கட்சிகளுக்கும் முன்கூட்டியே அனுமதி வழங்கப்பட வேண்டும் என வலியுறுத்திய தலைமை நீதிபதி, வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் விரைவில் வகுக்கப்படாவிட்டால், நீதிமன்றமே தலையிட்டு உத்தரவு பிறப்பிக்க நேரிடும் என்று எச்சரித்தார்.
 
இது எவ்வளவு பெரிய பிரச்சினை? தெருநாய்கள் விவகாரம்! அலட்சியம் காட்டிய தமிழக அரசுக்கு உச்சநீதீமன்றம் கண்டனம்!

தெருநாய்கள் விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்றத்தில் பிரமாணப் பத்திரம் தாக்கல் செய்யாத மாநிலங்களுக்கு உச்சநீதிமன்றம் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.

எவ்வளவு மழை வந்தாலும் தாக்குப்பிடிப்போம்! வடசென்னையில் ஆய்வு மேற்கொண்ட உதயநிதி உறுதி!

சென்னையில் கனமழைக்கான ஆரஞ்சு அலெர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் மழையை தாக்குப்பிடிக்கும் வகையில் அரசு செயல்பட்டு வருவதாக துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

சீன கடலில் அடுத்தடுத்து விழுந்த அமெரிக்க விமானம், ஹெலிகாப்டர்.. என்ன நடந்தது?

தென் சீனக் கடற்பகுதியில் யுஎஸ்எஸ் நிமிட்ஸ் விமானம் தாங்கி கப்பலில் இருந்து இயக்கப்பட்ட அமெரிக்க கடற்படையின் ஒரு போர் விமானமும் ஒரு ஹெலிகாப்டரும் அரை மணி நேர இடைவெளியில் அடுத்தடுத்து விபத்துக்குள்ளாகி கடலில் விழுந்தன.

தெருநாய்கள் விவகாரம்: அனைத்து மாநில தலைமை செயலாளர்களும் ஆஜராக உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு..

நாட்டில் நிலவி வரும் தெரு நாய்கள் பிரச்சனை தொடர்பான வழக்கில், தமிழகம் உள்ளிட்ட அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் தலைமை செயலாளர்களும் நேரில் ஆஜராக வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

திருச்செந்தூரில் இன்று சூரசம்ஹாரம்: திரண்டுள்ள லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள்!

புகழ்பெற்ற திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயிலில் கந்தசஷ்டி திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வான சூரசம்ஹாரம் இன்று நடைபெறுகிறது. இந்த சிறப்பு நிகழ்வை காண லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் கோயிலில் குவிந்த வண்ணம் உள்ளனர்.

