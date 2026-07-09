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ஜூலை 15-ல் விசாரணைக்கு ஆஜராக வேண்டும்: எவ வேலுவுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு
லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசாரின் விசாரணைக்கு முன்னாள் அமைச்சர் எவ வேலு வரும் ஜூலை 15-ஆம் தேதி நேரில் ஆஜராக வேண்டும் என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் நிபந்தனையுடன் கூடிய உத்தரவைப் பிறப்பித்துள்ளது.
தனக்கு எதிராகப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள ஊழல் வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரி எவ வேலு தொடர்ந்த மனுவை விசாரித்த நீதிமன்றம், இந்த உத்தரவை வழங்கியுள்ளது. வரும் ஜூலை 15-ஆம் தேதி அவர் விசாரணை அதிகாரி முன்னிலையில் ஆஜராக வேண்டும் என்று நீதிபதிகள் தெளிவுபடுத்தியுள்ளனர்.
அதேநேரம், வரும் ஜூலை 27-ஆம் தேதி வரை எவ வேலுவுக்கு எதிராக கைது உள்ளிட்ட கடுமையான நடவடிக்கைகள் எதையும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை எடுக்கக் கூடாது என்றும் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
மேலும், எவ வேலுவுக்கு எதிராகப் பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்த 'லுக் அவுட்' நோட்டீஸுக்கும் உயர்நீதிமன்றம் இடைக்காலத் தடை விதித்துள்ளது. வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரும் வேலுவின் மனு குறித்து, லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வரும் ஜூலை 25-ஆம் தேதிக்குள் விரிவான பதிலளிக்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டு, வழக்கின் அடுத்தகட்ட விசாரணையை நீதிமன்றம் ஒத்திவைத்துள்ளது.
Edited by Siva