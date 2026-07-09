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Last Updated : Thursday, 9 July 2026 (14:18 IST)

தனியார் பள்ளிகளை மிரட்டி ரூ.200 கோடி மோசடி: திமுக பிரமுகரின் முன்ஜாமீன் மனு தள்ளுபடி

தனியார் பள்ளி மோசடி
Publish: Thu, 9 Jul 2026 (14:16 IST) Updated: Thu, 9 Jul 2026 (14:18 IST)
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முன்னாள் அமைச்சருக்கு நெருக்கமானவர் என்று கூறி, தனியார் பள்ளிகளை மிரட்டி ரூ.200 கோடிக்கும் மேல் லஞ்சம் பெற்று மோசடி செய்ததாகப் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில், திமுக பிரமுகரின் முன்ஜாமீன் மனுவை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அதிரடியாக தள்ளுபடி செய்துள்ளது. இந்த விவகாரம் தமிழக கல்வி மற்றும் அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
தமிழ்நாடு தனியார் பள்ளிகள் சங்கத்தின் பொருளாளராகவும், திமுக பிரமுகராகவும் வலம் வந்த முத்துக்குமார் என்பவர் மீதுதான் இந்த குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டுள்ளன. தனியார் பள்ளிகளுக்கு அரசின் முறையான அங்கீகாரம் மற்றும் உரிமங்களைப் பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி, பல பள்ளிகளிடம் இருந்து தலா பல லட்சங்கள் வீதம் ஒட்டுமொத்தமாக சுமார் 200 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமாக இவர் வசூல் வேட்டை நடத்தியதாகக் காவல்துறை தரப்பில் நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
 
கைது நடவடிக்கைக்கு அஞ்சி முத்துக்குமார் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் முன்ஜாமீன் கோரி மனுத் தாக்கல் செய்திருந்தார். எனினும், வழக்கின் தீவிரத்தன்மை மற்றும் பல கோடி ரூபாய் சம்பந்தப்பட்ட மோசடி என்பதைக் கருத்தில் கொண்ட நீதிபதிகள், அவரது முன்ஜாமீன் மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனர். 
 
நீதிமன்றத்தின் இந்த அதிரடி உத்தரவைத் தொடர்ந்து, முத்துக்குமார் எந்த நேரத்திலும் காவல்துறையினரால் கைது செய்யப்படலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva
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