அன்பில் மகேஷின் ஜாமின் மனு தள்ளுபடி.. திமுகவினர் அதிர்ச்சி...
கடந்த திமுக ஆட்சியில் தனியார் பள்ளிகளுக்கு அனுமதி மற்றும் புதுப்பிப்பது தொடர்பான சான்றிதழுக்கு கட்சி நிதி என்கிற பெயரில் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் ரூ.400 கோடிக்கும் மேல் லஞ்சம் பெற்றதாக புகார் எழுந்தது. இது தொடர்பாக போலீசார் விசாரணையை துவங்கிய நிலையில் அன்பில் மகேஷின் முன் ஜாமின் மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டதால் அவர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.
சமீபத்தில் 3 நாட்கள் போலீஸ் காவலில் எடுக்கப்பட்டு அன்பில் மகேஷிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டது. ஒருபக்கம், விசாரணைக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்கும் தனக்கு ஜாமின் வழங்கவேண்டும் என அன்பில் மகேஷ் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார். இது தொடர்பான விசாரணை நடத்தப்பட்டு தீர்ப்பு ஒத்தி வைக்கப்பட்டது.
இந்த வழக்கு இன்று விசாரணைக்கு வந்த போது விசாரணை ஆரம்பகட்ட நிலையில் இருக்கும் நிலையில் அன்பில் மகேஷுக்கு ஜாமின் வழங்கக் கூடாது என லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் கூறியதை ஏற்றுகொண்டு அன்பில் மகேஷின் ஜாமின் மனுவை நீதிபதி தள்ளுபடி செய்தார். இது திமுகவினருக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. கடந்த 16 நாட்களாக அன்பில் மகேஷ் சிறையில் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த வழக்கு இன்று விசாரணைக்கு வந்த போது விசாரணை ஆரம்பகட்ட நிலையில் இருக்கும் நிலையில் அன்பில் மகேஷுக்கு ஜாமின் வழங்கக் கூடாது என லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் கூறியதை ஏற்றுகொண்டு அன்பில் மகேஷின் ஜாமின் மனுவை நீதிபதி தள்ளுபடி செய்தார். இது திமுகவினருக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. கடந்த 16 நாட்களாக அன்பில் மகேஷ் சிறையில் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.