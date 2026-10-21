வடகிழக்கு பருவமழை ஜனவரி மாதம் வரை நீடிக்கும்!.. வானிலை மையம் தகவல்...
பொதுவாகவே அக்டோபர் மாதத்தில் தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கும். அந்த வகையில் கடந்த சில நாட்களாகவே தமிழகத்தில் பல மாவட்டங்களிலும் மழை பெய்து வருகிறது. இந்நிலையில் சென்னை வானிலை மையம் வடகிழக்கு பருவமழை பற்றி பல முக்கிய தகவல்களை கூறியிருக்கிறது..
அக்டோபர் 23ம் தேதி உருவாகும் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி புயலாக மாற வாய்ப்பிருக்கிறது. வடகிழக்கு பருவமழை ஜனவரி மாதம் வரை நீடிக்க வாய்ப்பிருக்கிறது. நவம்பர் மாதத்தில் அதிக அளவில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதிகள் உருவாகலாம்.
அடுத்த ஓரிரு நாட்களுக்கு மீனவர்கள் கடலுக்குள் செல்ல வேண்டாம். சென்னையில் அடுத்த மூன்று நாட்களுக்கு மிதமான மழைக்கும் வருகிற 25ம் தேதி கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது
. வானிலை ஆய்வு மையம் மற்றும் சென்னை மாநகராட்சியில் மழைமானிகளை சோதனை செய்ய அறிவுறுத்தியிருக்கிறோம்.
அடுத்த ஓரிரு நாட்களுக்கு மீனவர்கள் கடலுக்குள் செல்ல வேண்டாம். சென்னையில் அடுத்த மூன்று நாட்களுக்கு மிதமான மழைக்கும் வருகிற 25ம் தேதி கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது
. வானிலை ஆய்வு மையம் மற்றும் சென்னை மாநகராட்சியில் மழைமானிகளை சோதனை செய்ய அறிவுறுத்தியிருக்கிறோம்.