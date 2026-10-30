தனியார் பள்ளி அங்கீகார ஊழல் வழக்கு: முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷிற்கு 3 நாட்கள் போலீஸ் காவல்!
தனியார் பள்ளிகளுக்கு அங்கீகாரம் மற்றும் தரம் உயர்த்துதல் வழங்கியதில் ஊழல் செய்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கில், முன்னாள் பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழியை 3 நாட்கள் போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரிக்கச் சென்னை சிறப்பு நீதிமன்றம் அனுமதி வழங்கி உத்தரவிட்டுள்ளது. புலனாய்வு அமைப்பினர் 5 நாட்கள் காவல் கேட்ட நிலையில், நீதிமன்றம் 3 நாட்கள் மட்டுமே அனுமதி அளித்துள்ளது.
முன்பாக முன் ஜாமின் மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, கடந்த அக்டோபர் 26 அன்று அன்பில் மகேஷ் கைது செய்யப்பட்டார். தனது 2021-2026 பதவிக் காலத்தில் பள்ளி நிர்வாகங்களிடமிருந்து சுமார் 400 கோடி ரூபாய் வரை லஞ்சமாக வசூலித்ததாக அவர் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.
விசாரணையின் போது, புழல் சிறையில் வழங்கப்படும் உணவு மற்றும் இடைவிடாத விளக்கு வெளிச்சம் குறித்து அவரது வழக்கறிஞர்கள் கவலை தெரிவித்தனர். இதையேற்ற நீதிபதி, அவருக்கு சரியான உணவு, மருத்துவ பராமரிப்பு வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும், விசாரணை என்ற பெயரில் துன்புறுத்தக் கூடாது என்றும் உத்தரவிட்டார். வரும் நவம்பர் 2 அன்று அவர் மீண்டும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்படவுள்ளார்.