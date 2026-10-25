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  4. Chennai Cooperative Outlets Announced for Subsidized Sannaraka Rice at Rs 30 Per Kg
Written By SIVA SIVA

சென்னையில் ரூ.30-க்கு சன்னரக அரிசி எங்கெங்கே கிடைக்கும்.. கடைகள் மற்றும் தொடர்பு எண்களை அறிவித்தது கூட்டுறவுத்துறை!

Sannaraka Rice Scheme
Written By: SIVA
Updated: Sun, 25 Oct 2026 (09:56 IST)
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தமிழகத்தில் அரிசி விலை உயர்வைக் கட்டுப்படுத்தும் வகையில், அமுதம் மற்றும் கூட்டுறவு அங்காடிகள் மூலம் ஒரு கிலோ சன்னரக அரிசி ரூ.30-க்கு விற்பனை செய்யும் திட்டத்தை கூட்டுறவுத்துறை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. முதற்கட்டமாகச் சென்னையில் 30 இடங்களில் தொடங்கப்பட்ட இத்திட்டம், தற்போது மாநிலம் முழுவதும் விரிவுபடுத்தப்பட்டு வருகிறது.
 
இத்திட்டத்திற்காக மொத்தம் 995 மெட்ரிக் டன் சன்னரக அரிசி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு, 34 மாவட்டங்களில் உள்ள 184 கூட்டுறவு விற்பனை நிலையங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், சென்னையில் சன்னரக அரிசி கிடைக்கும் விற்பனை நிலையங்களின் பட்டியல், விற்பனையாளர்களின் பெயர்கள் மற்றும் குறைதீர்க்கும் தொலைபேசி எண்களைக் கூட்டுறவுத் துறை அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டுள்ளது.
 
இதன்படி அயனாவரம், புதுப்பேட்டை, வில்லிவாக்கம், தேனாம்பேட்டை, அண்ணா சாலை, திருவல்லிக்கேணி, அண்ணா நகர் மேற்கு, கீழ்ப்பாக்கம் உள்ளிட்ட முக்கிய இடங்களில் உள்ள கூட்டுறவுப் பண்டகசாலைகள் மற்றும் டி.யூ.சி.எஸ் காமதேனு சுய சேவைப் பிரிவுகளில் இவ்வரிசி கிடைக்கிறது. மேலும், இங்குப் புழுங்கல் பொன்னி அரிசி கிலோ ரூ.60, துவரம் பருப்பு ரூ.130, உளுத்தம் பருப்பு ரூ.140, பூண்டு ரூ.240 மற்றும் மிளகாய் ரூ.330 என்ற மானிய விலையிலும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
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வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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