காலம் காத்திருந்து பதில் சொல்லிவிட்டது.. விஜய் வந்தவுடன் எழுந்து வரவேற்ற ரஜினிகாந்த்...
கிரீஸில் எளிமையாக நடைபெற்ற திருமணத்தை தொடர்ந்து, சென்னையில் உள்ள ஐடிசி கிராண்ட் சோழா நட்சத்திர விடுதியில் காவியா கலாநிதி மாறன் மற்றும் இசையமைப்பாளர் அனிருத் ரவிச்சந்தர் ஆகியோரின் பிரம்மாண்ட திருமண வரவேற்பு விழா கோலாகலமாக நடைபெற்றது. சினிமா, அரசியல் மற்றும் தொழில்துறையைச் சேர்ந்த ஏராளமான பிரபலங்கள் இந்த விழாவில் கலந்துகொண்டு மணமக்களை வாழ்த்தினர்.
இந்த விழாவின் மிக முக்கிய சிறப்பம்சமாக, முதலமைச்சர் விஜய், முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின், சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் மற்றும் சன் குழுமத் தலைவர் கலாநிதி மாறன் ஆகிய நால்வரும் ஒரே மேடையில் ஒன்றாக சந்தித்த தருணம் அமைந்தது. கருப்பு கோட் மற்றும் வெள்ளைச் சட்டையில் முதலமைச்சர் விஜய் கம்பீரமாகக் கலந்துகொள்ள, மு.க. ஸ்டாலின் தனது வழக்கமான கருப்பு உடையிலும், ரஜினிகாந்த் வெள்ளைச் சட்டையிலும் எளிமையாகக் காட்சியளித்தனர். மணமகளின் தந்தையான கலாநிதி மாறன் அனைவரையும் இன்முகத்துடன் வரவேற்றார்.
அரசியல் மற்றும் திரையுலகப் போட்டிகளுக்கு அப்பாற்பட்டு, இவர்கள் நால்வரும் ஒரே மேடையில் சிரித்துப் பேசி, பரஸ்பர மரியாதையுடன் புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்ட காட்சி சமூக வலைதளங்களில் பெரும் வைரலாகி வருகிறது. சென்னையில் நடைபெற்ற இந்த வரவேற்பு விழா ஒரு திருவிழாப் போலக் களைகட்டிய நிலையில், இந்த நான்கு ஆளுமைகளின் மெகா சந்திப்பே ஒட்டுமொத்த விழாவின் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது.