திமுக ஆட்சியில் போடப்பட்ட இன்னொரு டெண்டர் ரத்து... நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையம் உத்தரவு
முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு, முந்தைய ஆட்சி காலத்தில் இறுதி செய்யப்பட்ட பல்வேறு டெண்டர்களை அதிரடியாக ரத்து செய்து வருகிறது. ஊழலை தடுத்தல் மற்றும் திட்டங்களின் மதிப்பீட்டு செலவை குறைத்தல் ஆகிய முக்கிய நோக்கங்களுடன் இந்த நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.
இதன் ஒரு பகுதியாக, சென்னையை திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செய்யாறு சிப்காட் பகுதியுடன் இணைக்கும் வகையில் சுமார் 43 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு நான்கு வழிச்சாலை அமைக்க கடந்த திமுக ஆட்சியில் கோரப்பட்ட டெண்டர் தற்போது அதிகாரப்பூர்வமாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து தமிழ்நாடு மாநில நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.
சென்னையை ஒட்டியுள்ள காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர் போன்ற மாவட்டங்களில் உள்ள தொழிற்பேட்டைகளில் ஏராளமான தொழிற்சாலைகள் இயங்கி வருவதால் போக்குவரத்து நெரிசலை தவிர்க்க இந்த சாலை திட்டம் திட்டமிடப்பட்டது.
இருப்பினும், செலவினங்களை மறுபரிசீலனை செய்யும் அரசின் புதிய கொள்கை காரணமாக இந்த டெண்டர் கைவிடப்பட்டுள்ளது. அதேசமயம், தொழில் வளர்ச்சியை மேம்படுத்தும் பொருட்டு இந்த நெடுஞ்சாலை திட்டத்திற்காக விரைவில் புதிய மற்றும் வெளிப்படையான டெண்டர் கோரப்படும் என்று நம்பத்தகுந்த வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
Edited by Siva