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  4. Chennai-Bengaluru High-Speed Rail Project Advances with Tender for Pre-Construction Activities
Written By Webdunia
Last Updated : Tuesday, 14 July 2026 (12:49 IST)

சென்னை - பெங்களூரு அதிவேக ரயில்.. திட்ட அறிக்கையை புதுப்பிக்க டெண்டர்...

சென்னை
Written By: Webdunia
Updated: Tue, 14 Jul 2026 (12:49 IST)
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சென்னை மற்றும் பெங்களூரு இடையேயான அதிவேக இரயில்  திட்டப்பணிகள் வேகமெடுத்துள்ளன. இத்திட்டத்திற்கான கட்டுமானத்திற்கு முந்தைய பணிகள் மற்றும் விரிவான திட்ட அறிக்கையை  புதுப்பிப்பதற்கான டெண்டர்களை தேசிய அதிவேக இரயில் கழகம்  கோரியுள்ளது.
 
இந்த திட்டத்தின் கீழ், கட்டுமானத்திற்கு முந்தைய பணிகளாக புவி-தொழில்நுட்ப ஆய்வுகள், நீரியல் ஆய்வு மற்றும் நிலையங்களுக்கான வரைபடங்கள் தயாரித்தல் போன்ற பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன. 
 
இந்த அதிவேக இரயில் தடத்தின் இறுதி வரைபடத்தில், சென்னையில் சென்ட்ரல், பூந்தமல்லி மற்றும் பரந்தூர் ஆகிய மூன்று நிலையங்கள் அமைக்கப்படவுள்ளன.
 
சென்னை மற்றும் பெங்களூரு நகரங்களுக்கு இடையிலான பயண நேரத்தை பெருமளவு குறைக்க உதவும் இந்த திட்டம், இரு மாநிலங்களுக்கு இடையிலான பொருளாதார மற்றும் வர்த்தக உறவுகளை மேம்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
 
இந்த அதிவேக இரயில் இணைப்பு, பொது போக்குவரத்து முறையில் ஒரு புதிய மைல்கல்லாக அமையும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.
 
Edited by Siva

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