அன்பில் மகேஷ் வீட்டில் சோதனை செய்வது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அல்ல.. அப்படியானால் யார்?
முன்னாள் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சராக இருந்த அன்பில் மகேஷ் வீட்டில் நடைபெற்று வரும் சோதனையானது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை மூலமாக அல்ல, மாறாகத் தமிழக காவல்துறையின் மத்திய குற்றப்பிரிவு பிரிவினரால் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
கே.என். நேரு மற்றும் எ.வ. வேலு போன்றோரின் மீதான சோதனைகளுக்கும் இதற்கும் முக்கிய வேறுபாடு உள்ளது. அன்பில் மகேஷ் மீதான வழக்கு போலி ஆவணம் தயாரித்தல், நிதி மோசடி செய்தல் மற்றும் கூட்டுச் சதி ஆகிய கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளின் கீழ் பதியப்பட்டுள்ளது.
இதன்மூலம் இந்த விவகாரத்தில் உள்ள சட்டச்சிக்கல்களும், பிரச்சனையின் தீவிரமும் எந்தளவிற்கு ஆபத்தானது என்பது மிகத் தெளிவாகப் புரிய வருகிறது.
Edited by Siva