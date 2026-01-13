இன்னைக்கு காலையிலதான வந்தாரு!.. அதுக்குள்ள அடுத்த சம்மனா?!.. சிபிஐ அதிரடி!...
தவெக தலைவர் விஜய் கரூருக்கு சென்றிருந்தபோது கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் தொடர்பாக சிபிஐ அதிகாரிகள் கடந்த சில மாதங்களாக விசாரணை செய்து வருகிறார்கள். ஏற்கனவே ஆதவ் அர்ஜுனா, புஸ்ஸி ஆனந்த், நிர்மல் குமார் மற்றும் கரூர் மாவட்ட உயர் போலீஸ் அதிகாரிகளை அழைத்து சிபிஐ அதிகாரிகள் வாக்குமூலம் பெற்றனர். அதோடு தவெக தலைவர் விஜய்க்கும் சம்மன் அனுப்பி விசாரணைக்கு அழைத்தனர். அதை ஏற்று தவெக தலைவர் விஜய் நேற்று காலை டெல்லி சென்று சிபிஐ விசாரணையில் கலந்து கொண்டார்.
அதேபோல் நேற்று விஜயுடன் சேர்த்து மேலும் சில உயர் போலீச் அதிகாரிகளையும் வரவழைத்து சிபிஐ அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தினர். அதன்பின் இரண்டாவது நாளாக இன்றும் விஜயிடம் விசாரணை நடத்த சிபிஐ அதிகாரிகள் திட்டமிட்டிருந்த நிலையில் பொங்கலுக்கு பின் வேறு ஒரு தேதியில் அடுத்த விசாரணையில் கலந்து கொள்கிறேன் என விஜய் கேட்டதால் சிபிஐ அதிகாரிகளும் அதை ஏற்றுக் கொண்டார்கள்.
இதையடுத்து இன்று காலை சென்னை திரும்பினார் விஜய். ஆனால் வருகிற 19ம் தேதி மீண்டும் டெல்லியில் உள்ள சிபிஐ அலுவலகத்தில் ஆஜராக வேண்டும் என விஜய்க்கு சிபிஐ அதிகாரிகள் சம்மன் அனுப்பியிருப்பதாக தற்போது செய்திகள் கசிந்திருக்கிறது. இது தவெகவினருக்கு அதிர்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது. அதேநேரம், இந்த தகவலை விஜய் தரப்பு இன்னும் உறுதி செய்யவில்லை.