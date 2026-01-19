திங்கள், 19 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By BALA
Last Modified: திங்கள், 19 ஜனவரி 2026 (13:33 IST)

கரூர் சிபிஐ விசாரனை!.. தேர்தலுக்குள் குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல்.. விஜய்க்கு செக்கா?!...

vijay
அரசியலுக்கு வந்து விட்டாலே பல சிக்கல்களை சந்திக்க வேண்டியிருக்கும். நான்கு புறம் இருந்தும் விமர்சனங்களை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும்.. பல வகைகளிலும் எதிர்ப்புகளை சந்திக்க வேண்டியிருக்கும்.. எல்லாவற்றையும் தாங்கி, தடையை உடைத்து எரிந்து முன்னேறி வந்தால்தான் அரசியலில் பிரகாசிக்க முடியும்.

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜயும் அரசியல் ரீதியாக பல சிக்கல்களை சந்தித்து வருகிறார். ஏற்கனவே அவரின் ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை முடக்கிவிட்டார்கள். இந்த படத்துக்கு சென்சார் எப்போது கிடைக்கும் என்பது யாருக்கும் தெரியவில்லை
. ஒரு பக்கம் அவரின் மீதான சிபிஐ விசாரணையும் தீவிரமடைந்திருக்கிறது. கடந்த 13ம் தேதி ஏற்கனவே விஜய் டெல்லி சென்று கரூர் சம்பவம் தொடர்பான சிபிஐ விசாரணை விஜய் ஆஜரான நிலையில் இன்று மீண்டும் அவர் டெல்லி சென்று விசாரணையில் ஆஜராகியிருக்கிறார்.

அப்போது அவரிடம் கரூர் சம்பவம் தொடர்பான பல முக்கிய கேள்விகளை சிபிஐ அதிகாரிகள் எழுப்பியிருக்கிறார்கள். அதற்கெல்லாம்  தமிழக காவல்துறை வழிகாட்டுதல் படியே நாங்கள் செயல்பட்டோம்.. மக்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்க வேண்டியது போலீசாரின் கடமைதான்.. அவர்கள் பார்த்துக் கொள்வார்கள் என்ற நம்பிக்கையில் நான் இருந்தேன்’ என்று விஜய் பதில் சொன்னதாக தெரிகிறது.

ஒருபக்கம் இன்றோடு விஜயுடன் நடக்கும் விசாரணை முடிந்துவிடும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் மேலும் சில நாட்கள் தொடரும் என தெரிகிறது. இன்று விசாரணை முடிந்து விஜய் நாளை சென்னை திரும்பிவிட்டாலும் விரைவிலேயே மீண்டும் அவரை சிபிஐ டெல்லிக்கு அழைக்கும் எனத் தெரிகிறது.

ஏனெனில் கரூர் சம்பவம் தொடர்பான அறிக்கையை பிப்ரவரி மாதம் முதல் அல்லது இரண்டாம் வாரத்தில் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய சிபிஐ அதிகாரிகள் திட்டமிட்டிருக்கிறார்கள். எனவே, அதற்குள் முழு விசாரணையை முடிக்கவேண்டும் என்பதால் அவர்கள் விசாரணை தீவிரமடைந்திருக்கிறது. சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன்பே குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல் செய்யப்படுவது தவெகவிற்கு பின்னடைவாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஏனெனில் எப்படியும் தவெக நிர்வாகிகள் சரியான ஏற்பாடுகள் செய்யாமல் போனதே முக்கிய காரணம்.. கரூர் மாவட்ட போலீஸ் அதிகாரிகள் கூறிய எதையும் தவெக நிர்வாகிகள் கேட்கவில்லை.. எதையுமே அறியாமல்தான் விஜய் இருந்திருக்கிறார் என்பது போலத்தான் சிபிஐ அறிக்கை வெளிய வரும்.,, எனவே இது விஜயின் இமேஜை பாதிப்பதோடு தாவெகவுக்கு அதிகமான வாக்குகள் கிடைப்பதையும் தடுக்கும்’ என அரசியல் விமர்சகர்கள் சொல்ல துவங்கி விட்டார்கள்.

கரூர் சிபிஐ விசாரனை!.. தேர்தலுக்குள் குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல்.. விஜய்க்கு செக்கா?!...

கரூர் சிபிஐ விசாரனை!.. தேர்தலுக்குள் குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல்.. விஜய்க்கு செக்கா?!...அரசியலுக்கு வந்து விட்டாலே பல சிக்கல்களை சந்திக்க வேண்டியிருக்கும். நான்கு புறம் இருந்தும் விமர்சனங்களை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும்..

தண்ணீர் ஜில்லுன்னு இருக்குது.. இறங்க முடியாது.. குழியில் விழுந்த இளைஞர் மீட்கப்படாததால் பரிதாப பலி..!

தண்ணீர் ஜில்லுன்னு இருக்குது.. இறங்க முடியாது.. குழியில் விழுந்த இளைஞர் மீட்கப்படாததால் பரிதாப பலி..!உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில், 27 வயதான மென்பொருள் பொறியாளர் யுவராஜ் மேத்தா ஓட்டி சென்ற கார், கட்டுமான பணிக்காக தோண்டப்பட்ட தண்ணீர் நிரம்பிய குழியில் விழுந்து விபத்துக்குள்ளானது. இந்த விபத்தில் சிக்கிய யுவராஜ் சுமார் இரண்டு மணி நேரம் உயிருக்கு போராடிய நிலையில், மீட்பு குழுவினரின் மெத்தன போக்கால் அவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.

பாமக தனக்கே சொந்தம்!.. நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்த டாக்டர் ராமதாஸ்!...

பாமக தனக்கே சொந்தம்!.. நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்த டாக்டர் ராமதாஸ்!...பல வருடங்களாகவே ஒன்றாக செயல்பட்டு வந்த மருத்துவர் ராமதாஸ் மற்றும் அவர்களின் அன்புமணி ஆகிய இருவருக்கும் இடையேயான உறவு தற்போது சரியாக இல்லை

விஜயுடன் விசாரணை மேலும் நீடிக்க வாய்ப்பு!.. விட மாட்டாங்க போல!...

விஜயுடன் விசாரணை மேலும் நீடிக்க வாய்ப்பு!.. விட மாட்டாங்க போல!...நடிகர் விஜய் எப்போது அரசியல் கட்சியை துவங்கி தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவராக மாறினாரோ அப்போது முதலே பல விமர்சனங்களையும் பல சிக்கல்களையும் அவர் சந்தித்து வருகிறார் .

ஆதாரம் கொடுங்க!. விஜயை மிரள வைத்த சிபிஐ அதிகாரிகள். டெல்லியில் நடந்தது என்ன?..

ஆதாரம் கொடுங்க!. விஜயை மிரள வைத்த சிபிஐ அதிகாரிகள். டெல்லியில் நடந்தது என்ன?..ஏற்கனவே கடந்த 13ம் தேதி டெல்லி சென்று கரூர் சம்பவம் தொடர்பான சிபிஐ விசாரணையில் கலந்து கொண்ட விஜய் இரண்டாம் நாளாக இன்று மீண்டும் டெல்லியில் உள்ள சிபிஐ அலுவலகத்தில் ஆஜராகியிருக்கிறார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com