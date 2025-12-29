புஸ்ஸி ஆனந்த்.. ஆதவிடம் 9 மணி நேரம் சிபிஐ விசாரணை!.. டெல்லியில் நடந்தது என்ன?...
தவெக தலைவர் விஜய் கடந்த செப்டம்பர் 27ம் தேதி கரூருக்கு சுற்றுப்பயணம் சென்றபோது அவரைக் காண கரூர் மாவட்டத்தில் இருந்தும், அருகில் உள்ள மாவட்டங்களில் இருந்தும் பல்லாயிரம் பேர் திரண்டதால் கூட்டணியில் சிக்கி 41 பேர் பலியானார்கள். பலரும் காயமடைந்தனர். இந்த சம்பவம் தமிழக அரசியலில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
விஜய் சொன்ன நேரத்திற்கு செல்லவில்லை.. நிர்வாகிகள் அங்கு சரியான ஏற்பாடுகளை செய்யவில்லை.. விஜய் 12 மணிக்கு வருவார் என அறிவிக்கப்பட்டதால் காலை முதல் அங்கு மக்கள் கூடிவிட்டனர்.. ஆனால் விஜய் இரவு 7:30 மணிக்குதான் அங்கு சென்றார்.. போலீசாரின் அறிவுரைகளை யாரும் கேட்கவில்லை. மக்களுக்கு தண்ணீர், உணவு போன்ற வசதிகள் செய்து தரப்படவில்லை என்று பல குற்றச்சாட்டுகளை தவெக மீது பலரும் வைத்தார்கள். குறிப்பாக திமுக ஆதரவாளர்கள் இதை கடுமையாக விமர்சித்தனர்.
இது தொடர்பாக ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி தலைமையில் விசாரணையை தமிழக அரசு அமைத்தது. ஆனால் அதை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு போன தவெக தரப்பு சிபிஐ விசாரணை கோரியது. அதன்படி நீதிமன்றம் சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டது. இதையடுத்து கடந்த இரண்டு மாதங்களாகவே சிபிஐ அதிகாரிகள் கரூரில் முகாமிட்டு இது தொடர்பாக விசாரித்து வந்தனர். அந்த விபத்தில் சிக்கி மரணம் அடைந்தவர்களின் குடும்பம், அவர்களுக்கு சிகிச்சை அளித்த மருத்துவர்கள், காயம் அடைந்தவர்கள், காவல் துறை அதிகாரிகள், உள்ளூர் தவெக நிர்வாகிகள் மற்றும் அந்த ஊர் பொதுமக்கள் என பலரிடமும் விசாரணை நடத்தினர்.
இந்நிலையில், தவெக பொதுச் செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா மற்றும் நிர்மல் குமார் ஆகியோரை நேரில் ஆஜராக வேண்டும் என சிபிஐ சம்மன் அனுப்பியது. அதை ஏற்று அவர்கள் மூவரும் டெல்லி சென்றார்கள். மேலும் கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர், மற்றும் உயர் போலீஸ் அதிகாரிகளும் விசாரணைக்காக அங்கு சென்றனர்.
இன்று காலை 10 மணி முதல் இரவு 7 மணி வரை தொடர்ந்து 9 மணி நேரம் அவர்களிடம் சிபிஐ அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தினார்கள். அவர்களிடம் பெறப்பட்ட வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில் சிபிஐ அதிகாரிகள் அறிக்கை தாக்கல் செய்வார்கள் என தெரிகிறது.