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  4. Cauvery Water Release: CWRC Orders Karnataka to Provide 3500 Cusecs to Tamil Nadu Starting Today
Written By Webdunia

வினாடிக்கு 3,500 கன அடி காவிரி நீரை தமிழகத்திற்கு திறந்துவிடுங்கள்.. கர்நாடகாவுக்கு அதிரடி உத்தரவு..

காவிரி நீர் திறப்பு
Written By: Webdunia
Updated: Wed, 29 Jul 2026 (09:50 IST)
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தமிழகத்திற்கு இன்று முதல் வினாடிக்கு 3,500 கன அடி காவிரி நீரை திறந்துவிடுமாறு கர்நாடக அரசுக்கு காவிரி நீர் ஒழுங்காற்றுக்குழு அதிரடியாக உத்தரவிட்டுள்ளது. 
 
சமீபத்தில் நடைபெற்ற ஆலோசனை கூட்டத்தில் கலந்துகொண்ட அதிகாரிகளிடம், தமிழக விவசாயிகளின் தற்போதைய அவசரத் தேவைகள் குறித்து விரிவாக எடுத்துரைக்கப்பட்டது. விவசாய பணிகளைத் தொடரவும், பயிர்களை காப்பாற்றவும் தண்ணீர் இன்றியமையாதது என்பதை உணர்ந்து இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
எனினும், ஒழுங்காற்றுக்குழுவின் இந்த உத்தரவை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்திலோ அல்லது காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையத்திலோ மேல்முறையீடு செய்ய கர்நாடக அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாகத்தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. 
 
உச்ச நீதிமன்றத்தின் முந்தைய உத்தரவுகள் மற்றும் இரு மாநில நீர் தேவைகளைக் கருத்தில் கொண்டு ஆணையம் என்ன முடிவு எடுக்க போகிறது என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. இதற்கிடையே, கர்நாடகா அரசு நீரைத் திறந்துவிடுமா அல்லது வழக்கம் போல் இழுத்தடிக்குமா என்ற சந்தேகமும் விவசாயிகளிடையே நிலவுகிறது.
 
எப்படியிருப்பினும், நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு தமிழகத்திற்கு தண்ணீர் வந்து சேரும் என்ற நம்பிக்கையுடன் டெல்டா மாவட்ட விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் ஆர்வத்துடன் காத்திருக்கின்றனர். தற்போதைய சூழலில் மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரிக்கும் பட்சத்தில், குறுவை சாகுபடி மற்றும் குடிநீர் தேவைகள் எளிதில் பூர்த்தியாகும் என விவசாயிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.

Edited by Siva
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