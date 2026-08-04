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  4. Cauvery Water Reaches Tamil Nadu Border Bringing Joy to Farmers and Public
Written By சிவலிங்கம் சிவலிங்கம்
Last Updated : Tuesday, 4 August 2026 (09:17 IST)

தமிழகத்திற்கு வந்தது காவிரி தண்ணீர்.. பொதுமக்கள், விவசாயிகள் தலைவணங்கி வரவேற்பு..

Tamil
Written By: சிவலிங்கம்
Updated: Tue, 4 Aug 2026 (09:17 IST)
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கர்நாடகாவில் பெய்த தொடர் கனமழை காரணமாக அணைகள் நிரம்பியதை அடுத்து, அங்கிருந்து காவிரியில் திறக்கப்பட்ட தண்ணீர் இன்று அதிகாலை தமிழக எல்லையான பிலிகுண்டுவை வந்தடைந்தது. 
 
கடந்த ஒன்றாம் தேதி வினாடிக்கு 15,000 கனஅடியாக தொடங்கப்பட்ட நீர்வரத்து, தற்போது 25,000 கனஅடியாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. மூன்று நாட்களுக்கு பிறகு காவிரி நீர் தமிழகத்தை வந்தடைந்துள்ளதால், வறண்டு கிடந்த ஆற்றில் நீர் ஆர்ப்பரித்து செல்கிறது.
 
நீரின்றி வறண்டுகிடந்த காவிரி ஆற்றில் தண்ணீர் வந்திறங்கியுள்ள செய்தி விவசாயிகளுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் பெரும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனால் குடிநீர் தட்டுப்பாடு நீங்கும் என்ற நிம்மதியும், எதிர்வரும் விவசாய பணிகளைத் தடையின்றித் தொடங்கலாம் என்ற நம்பிக்கையும் ஏற்பட்டுள்ளது. 
 
ஒகேனக்கல் மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள காவிரி கரையோரப் பகுதி மக்களும், விவசாயிகளும் ஆர்வமுடன் ஆற்று நீரை மலர் தூவி வரவேற்றுள்ளனர். கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு தண்ணீர் இன்றி மங்கலாகக் கொண்டாடப்பட்ட ஆடிப்பெருக்கு திருவிழாவிற்கு பிறகு வந்துள்ள இந்த நீர்வரத்து, மக்களுக்கு மாபெரும் ஆறுதலாக அமைந்துள்ளது.
 
Edited by Siva
About Writer
சிவலிங்கம்
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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