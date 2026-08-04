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Written By சிவலிங்கம் சிவலிங்கம்
Last Updated : Tuesday, 4 August 2026 (11:02 IST)

காவிரி விவகாரம் திரிஷா விவகாரமாக திசை திரும்புகிறது: காயத்ரி ரகுராம்...

காவிரி விவகாரம்
Written By: சிவலிங்கம்
Updated: Tue, 4 Aug 2026 (11:02 IST)
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காவிரி விவகாரம் திரிஷா விவகாரமாக திசை திரும்புகிறது என நடிகையும் அதிமுக பிரமுகருமான  காயத்ரி ரகுராம் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் தனது சமூக வலைத்தளத்தில் கூறியதாவது: 
 
காவிரி விவகாரத்தைத் திரிஷா விவகாரமாகத் திசைதிருப்புவது மிகச் சிறந்த அரசியல் தந்திரமாக மாறிவிட்டது. இன்று உதயநிதிக்கு எதிராக டிவிகே போராடிக் கொண்டிருக்கிறது. டைம் வேஸ்ட்.. ஆனால், தமிழ்நாட்டின் முக்கியமான பிரச்சினையான காவிரி நீர் விவகாரத்தில், கர்நாடகாவுக்கு எதிராகக் குரல் கொடுத்து போராடுவதில்தான் கவனம் செலுத்தியிருக்க வேண்டும்.
 
#DMK-வின் அரசியல் நடைமுறை பல நேரங்களில் பெண்களை இழிவுபடுத்துவது தான். அதனை பெண்கள் பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ளாமல் புறக்கணிக்கக் கற்றுக்கொண்டுள்ளனர்.
 
தமிழ்நாட்டின் நலனுக்காக, டிவிகே உண்மையான மக்கள் பிரச்சினைகளில் கவனம் செலுத்தும் அரசியலை முன்னெடுக்க வேண்டும்.
 
ஒன்று மட்டும் உறுதி.. பெண்களை இழிவுபடுத்துபவரும், பெண்களை அவமதிப்பவரும், பெண்களுக்கு துரோகம் செய்பவரும் இந்த மண்ணை ஆளத் தகுதியற்றவர்.
 
இந்த மண்ணின் மீது உண்மையான பற்றும் மரியாதையும் கொண்டவர், தனது வாழ்க்கையில் உள்ள எந்த பெண்களிடமும் அதே மரியாதையையும் நேர்மையையும் கடைப்பிடிப்பார்.
 
Edited by Siva
About Writer
சிவலிங்கம்
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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